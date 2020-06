Cerca de oito mil agendamentos anulados devido à crise pandémica.

Consulado de Portugal no Luxemburgo cancela todas as marcações feitas antes do confinamento

Manuela PEREIRA Cerca de oito mil agendamentos anulados devido à crise pandémica.

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo anulou as marcações efetuadas antes do período de confinamento. É o que revela um comunicado daquele posto consular na manhã desta terça-feira.

Fonte consular esclareceu entretanto à Rádio Latina que foram canceladas “cerca de 8.000 marcações, com atendimento previsto entre os dias entre 16 de março e 4 de maio”. Apenas os atos consulares comprovadamente urgentes foram realizados durante esse período. A mesma fonte avançou que “todas as marcações efetuadas antes de 16 de março, e cujo atendimento estava previsto para além daquela data, tiveram que ser irremediavelmente canceladas e têm vindo a ser gradualmente todas remarcadas, de forma a respeitar, tanto quanto possível, a sequência original”.

Os utentes visados pelo cancelamento das marcações vão ser contactados pelos serviços consulares para novo agendamento.

O que pode demorar algum tempo, prevendo-se um “atraso significativo para receber essa remarcação”, avisa o mesmo comunicado, referindo estar em causa “a limitação no atendimento ao público” [por causa das normas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus], o que implica “uma redução considerável no número de atendimentos presenciais diários”.

Consulado português com novos horários de atendimento Os atos consulares continuam a requerer marcação prévia.

Para casos urgentes, os utentes devem fazer o pedido de marcação por e-mail, indicando “URGENTE” no assunto e juntando o comprovativo da urgência.

Recordamos, que a primeira fase de confinamento no Luxemburgo aconteceu no dia 16 de março, com o encerramento de escolas, creches, restaurantes e cafés, tendo o país permanecido em estado de emergência para combater a pandemia de covid-19 entre os dias 18 de março e 24 de junho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.