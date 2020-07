O objetivo é reforçar, temporariamente, a capacidade de atendimento presencial.

Consulado de Portugal conta com mais três reforços

Henrique DE BURGO

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo passa a contar com mais três funcionários, para reforçar o alargamento temporário de atendimento ao público.Os números foram revelados à Rádio Latina por fonte do gabinete de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Depois de a Rádio Latina ter confrontado recentemente o consulado quanto ao número de reforços e a sua proveniência, o gabinete de imprensa do MNE esclarece agora que os três reforços vêm "de Lisboa e de outros postos consulares"."A existência desta equipa de reforço ao atendimento, a adoção do horário extraordinário e a criação de um novo mecanismo de marcação de atos consulares através do Portal das Comunidades permitem aumentar em 31 horas e meia o atendimento semanal ao público", referiu a mesma fonte.Devido aos cerca de oito mil cancelamentos de atendimento ligados à crise sanitária, o consulado foi obrigado a reagendar todas as marcações de 13 de julho a 5 de agosto, com o horário de atendimento a funcionar agora até às 20h, nos dias úteis, e também aos sábados, das 8h às 13h.Durante esse período, e com o objetivo de recuperar o atraso causado, o consulado vai passar a ter mais 115 horas de atendimento ao público, com atendimento preferencial para os processos de cartão de cidadão e passaporte.



