Estão previstos mais funcionários - ainda que de forma temporária - e o alargamento de horários do Consulado.

Consulado com reforço de meios para resolver atrasos nas marcações

O Consulado vai ter mais meios para resolver os atrasos nas marcações para renovar o cartão do cidadão ou o passaporte, por exemplo. Em entrevista ao Contacto, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, adiantou que haverá o reforço de um funcionário no call center do Consulado - passarão a ser três - e de um técnico que virá do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). No entanto, estes reforços serão temporários: estarão em funções até se resolverem os atrasos.

O tempo médio de espera neste momento é, segundo a governante, de quatro meses. No entanto, Berta Nunes ressalvou que quem tenha situações urgentes pode dirigir-se ao Consulado, porque o assunto será resolvido “no próprio dia ou no dia seguinte”. A secretária de Estado explicou que o funcionário que vai integrar o call center ficará até entrar em pleno funcionamento o centro de atendimento consular – o call center em Portugal. Por outro lado, o funcionário que virá do MNE ficará por “três ou quatro meses”. “Há ainda uma pessoa de baixa que vai regressar em fevereiro”, o que ajudará resolver a situação. “Com todas estas medidas, esperamos que dentro de dois, três meses já se note alguma diminuição do tempo de espera”, afirmou. A governante recusa falar em “colapso ou grandes dificuldades aqui no Consulado do Luxemburgo”. “Queremos melhorar, sabemos que há problemas, queremos melhorar o atendimento, a informação e o agendamento”, afirmou.

Além dos funcionários, haverá também mexidas nos horários. Na sexta-feira, o Consulado passará a funcionar à tarde e já foram autorizadas horas extraordinárias, que serão anunciadas brevemente. Durante a próxima semana estará também presente um técnico de informática vindo de Portugal para fazer o levantamento do equipamento informático do Consulado “e ver o que está em falta”, explicou Berta Nunes.

Estes reforços representam uma mudança face às intenções da secretária de Estado durante a sua primeira visita ao Luxemburgo, em dezembro do ano passado. Questionada pelo Contacto sobre esta alteração, Berta Nunes disse ter “verificado que apesar de se ter pedido todo o empenho - e as pessoas se terem empenhado - continua a haver dificuldades de facto, com a equipa que têm, em diminuir o tempo de espera e isso é uma situação que queremos ajudar a resolver”.

O cônsul de Portugal no Luxemburgo, Gomes Samuel, frisou a importância das permanências consulares no Luxemburgo, que “vão reduzir o fluxo de pessoas aqui”. Haverá duas em Differdange, uma em Larochette e outra em Ettelbruck.

Ninguém deve pagar a intermediários para fazer marcações

Berta Nunes apelou também que “ninguém pague para fazer marcações junto de balcão nenhum”. “As pessoas podem fazer marcações diretamente no Consulado, seja por telefone, seja por email, não têm de pagar a ninguém”, disse. Berta Nunes assegurou ainda que o “Consulado não dá prioridade a marcações que sejam feitas por intermediários. A questão tem a ver com um problema levantado pelos conselheiros das Comunidades Portuguesas do Luxemburgo, João Verdades dos santos e Rogério de Oliveira, que, em comunicado, alertaram para casos de pessoas que estavam a apagar que lhes fossem feitas as marcações. “Perante estes atrasos crónicos, muitos cidadãos preferem ir a Portugal, ou em alternativa recorrer a intermediários que atuam à margem da lei”, afirmaram. “Os mesmos intermediários ilícitos que, perante o desespero dos cidadãos, comercializam e cobram marcações, não asseguram a proteção dos dados pessoais dos que a eles recorrem, nem a qualidade das informações que prestam, usando descaradamente denominações que criam confusão com organismos públicos portugueses”, pode ler-se ainda no documento enviado às redações.

Ora em resposta, a secretária de Estado afirmou que é preciso “informar a comunidade que não há necessidade de pagar e que é preciso informar em vez de estar sempre a criticar”, referindo-se aos conselheiros da comunidade.



