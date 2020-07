O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo garante que vai finalizar “nos próximos dias” o reagendamento de todas as marcações canceladas por causa da crise sanitária. Em causa estão “cerca de 8.000 marcações, com atendimento previsto entre os dias 16 de março e 4 de maio” e que tiveram de ser anuladas devido ao confinamento, segundo avançou fonte consular à Rádio Latina, no final do mês de junho.

Consulado alarga horários e reforça equipa para remarcar atos suspensos

Diana ALVES O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo garante que vai finalizar “nos próximos dias” o reagendamento de todas as marcações canceladas por causa da crise sanitária. Em causa estão “cerca de 8.000 marcações, com atendimento previsto entre os dias 16 de março e 4 de maio” e que tiveram de ser anuladas devido ao confinamento, segundo avançou fonte consular à Rádio Latina, no final do mês de junho.

Num comunicado enviado às redações, o gabinete da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, indica que, nos dias úteis, entre 13 de julho e 5 de agosto, o consulado funcionará das 7h30 às 20h00 e estará aberto nos sábados 11, 18 e 25 de julho e 1 de agosto, entre as 8h00 e as 13h00, “com atendimento preferencial para cartão de cidadão e passaporte”.

A representação diplomática portuguesa estima que, desta forma, serão atendidos “1.100 utentes adicionais”, para além do atendimento normal da equipa do consulado.

Equipa que conta com mais um funcionário, “um reforço extraordinário disponibilizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros”. Medida que, segundo diz a secretaria de Estado das Comunidades, irá facilitar a deslocação de muitos emigrantes a Portugal.

Quem teve a sua marcação anulada será contactado pelos serviços consulares para o reagendamento. Já para as novas marcações, podem ser feitas a qualquer hora através do portal das comunidades ou do email.

As marcações por telefone devem ser feitas de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 13h, ligando para +352 453 3471 ou +352 453 34753.Os novos horários e modalidades de atendimento podem ser consultados no portal das comunidades, no site da Embaixada de Portugal e na página Facebook do Consulado.



