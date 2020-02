Em causa está uma impugnação dos resultados eleitorais do órgão que representa a comunidade brasileira. O diplomata em Bruxelas criou, no entanto, outro organismo e vai nomear os seus membros.

Cônsul-geral extingue órgão representativo dos brasileiros no Luxemburgo e na Bélgica

Henrique DE BURGO Em causa está uma impugnação dos resultados eleitorais do órgão que representa a comunidade brasileira. O diplomata em Bruxelas criou, no entanto, outro organismo e vai nomear os seus membros.

O cônsul-geral do Brasil em Bruxelas extinguiu o Conselho de Cidadania do Brasil na Bélgica e no Luxemburgo (CCBL). A decisão de José Humberto de Brito terá sido tomada na sequência da recente eleição para este órgão representativo da comunidade, eleição que ficou marcada pela impugnação dos resultados.

A extinção deste órgão foi confirmada à Rádio Latina pelo cônsul honorário do Brasil no Grão-Ducado, André Bezerril.

Depois das recentes queixas da lista perdedora ao processo eleitoral realizado no Grão-Ducado, o consulado-geral do Brasil e a comissão eleitoral ouviram "as partes envolvidas", registaram problemas na organização do ato eleitoral e decidiram "não homologar os resultados das eleições", refere o consulado na sua página Facebook.

Com o objetivo de "não prejudicar as iniciativas de interesse da comunidade", o consulado-geral decretou constituir, "conforme previsto nas normas do serviço consular brasileiro", um conselho de cidadãos.

O novo órgão vai reunir "pelo menos uma vez por mês" e terá como principal objetivo identificar os problemas da comunidade brasileira e trabalhar com as autoridades para encontrar soluções.

A partir de agora caberá a José Humberto de Brito nomear os membros deste órgão representativo da comunidade brasileira no Luxemburgo e na Bélgica, refere André Bezerril, cônsul honorário no Grão-Ducado, que manifestou à Rádio Latina o seu apoio ao diplomata em Bruxelas.