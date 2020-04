O diretor da Saúde declarou que há trabalhadores da construção civil que estiveram em Portugal e que agora voltaram ao Grão-Ducado para recomeçar a trabalhar, contrariando as medidas restritivas.

Construção. Portugueses 'furam' confinamento e regressam ao Luxemburgo

Quando o setor da construção civil foi encerrado houve trabalhadores portugueses que aproveitaram para viajar para Portugal, contrariando as medidas restritivas adotadas nesta epidemia, como conta a reportagem do Contacto hoje publicada. Agora regressaram ao Grão-Ducado para recomeçarem a trabalhar.

"Fomos efetivamente informados de que algumas pessoas regressaram de Portugal nos últimos dias, com vista à reabertura do sector da construção, onde os trabalhos foram retomados", confirmou também hoje à RTL Jean-Claude Schmit, diretor da Saúde.

Contudo, este responsável considera o regresso destes portugueses vindos de fora do país, não terá qualquer impacto no número de casos de infeções no Grão-Ducado, nem aumentará os casos de internamento. Mas Schmit relembra que todas as viagens para o estrangeiro são desaconselhadas. Além de que o aeroporto está encerrado e as fronteiras fechadas. Até as portuguesas.

"Somos um país aberto, que nunca fechou as suas fronteiras. Agora já não podemos falar de áreas de risco. No início da epidemia, havia estas áreas e quando as pessoas regressavam delas, eram particularmente vigiadas ou mesmo colocadas em quarentena. Isso não pode ser aplicado agora. O vírus está em toda a Europa e provavelmente o risco não é muito maior em Portugal do que no Luxemburgo", frisou Jean-Claude Schmit à RTL. De acordo coma RTL, a Direção da Saúde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros desconhecem o número exato destes imigrantes portugueses que viajaram de Portugal para o Grão-Ducado, nestes últimos dias.

O Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito já tinha falado ao Contacto, na reportagem publicada esta quarta-feira sobre os imigrantes portugueses transfronteiriços (ver texto em baixo) que com o recomeço dos trabalhos na construção civil haveria portugueses a querer regressar ao Grão-Ducado. “Depois dos aeroportos fecharem, organizámos inclusivamente repatriamentos. Agora vamos ter o problema ao contrário, que é haver muita gente que não consegue voltar.”

Mas houve alguns que conseguiram e que já estão a trabalhar, depois de uma estada em Portugal e de uma viagem de regresso ao Grão-Ducado.

No setor da construção civil irão ser realizados testes numa amostra de trabalhadores e a situação será analisada mais de perto, admitiu este responsável.

A todos os trabalhadores que se sintam doentes o diretor da Saúde pediu que não fosse trabalhar e contactassem imediatamente um médico.

