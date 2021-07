Novo estádio vai ser inaugurado a 1 de setembro

A inauguração do novo estádio sofreu vários atrasos, sobretudo devido a trabalhos técnicos, como a rede informática ou a área reservada à transmissão dos jogos.

Henrique DE BURGO

Já é oficial. O novo estádio nacional de futebol e râguebi, construído em Kockelsheuer, vai ser inaugurado no dia 1 de setembro, durante o jogo Luxemburgo - Azerbaijão, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de futebol no Catar, em 2022.

O anúncio foi feito pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), isto depois de a autarquia da capital ter estabelecido, em maio, o dia 1 de setembro como prazo de inauguração. No entato, a FLF vai organizar, no dia 14 de julho (às 20h), um jogo que vai servir para testar todas as instalações do estádio.

Este jogo de ensaio geral vai ser disputado entre duas seleções da escola de futebol da FLF e será realizado à porta fechada.

O Estádio do Luxemburgo, assim se chamará o novo estádio, visa substituir o vetusto “José Barthel” e será a ‘casa’ das equipas nacionais de futebol e de râguebi. Com capacidade para acolher mais de nove mil adeptos, a infraestrutura custou quase 77 milhões de euros, mais 18 milhões do que o previsto no arranque das obras em 2017.

