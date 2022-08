Próximas férias fixas no setor serão no inverno.

Férias coletivas

Construção. Milhares de trabalhadores regressam hoje ao trabalho

Diana ALVES Próximas férias fixas no setor serão no inverno.

Milhares de trabalhadores do setor da construção civil regressam hoje ao trabalho, depois de três semanas de férias.

Todas as empresas deste setor de atividade que trabalham no Luxemburgo e estão abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.

Férias na construção a acabar. Esperadas novidades sobre o contrato coletivo As férias coletivas da construção acabam no domingo.

Esta obrigação visa não só as firmas com sede no grão-ducado, como também os prestadores de serviços externos, quer operem enquanto empresa principal ou enquanto subempreiteira.

O setor tem dois períodos anuais de férias fixas: no verão e no inverno. As próximas arrancam a 24 de dezembro de 2022 e terminam a 11 de janeiro de 2023.



