Agosto

Construção. ITM promete fiscalizar cumprimento das férias coletivas

Diana ALVES Mais de 1.200 trabalhadores do setor vão ter mexidas nas férias coletivas deste ano.

Sem a devida autorização, as empresas do setor da construção abrangidas pela convenção coletiva não podem trabalhar durante as férias coletivas. E a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) promete que vai estar atenta.

Leia mais no artigo da Rádio Latina.





