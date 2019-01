Os sindicatos confirmam. Há patrões a encaixar indevidamente os apoios financeiros do Estado às empresas do setor da construção civil, em caso de mau tempo.

Construção: Há fraudes nos subsídios de desemprego por intempéries

O desemprego por intempéries (chômage intempéries, na denominação oficial em francês) tem sido aproveitado de forma fraudulenta por alguns empregadores. A denúncia foi feita à Rádio Latina por operários do setor da construção civil.

De acordo com esses trabalhadores – que testemunharam sob anonimato por temerem represálias por parte das entidades patronais – há patrões que declaram à Agência para o Desenvolvimento do Emprego o encerramento de estaleiros por causa do mau tempo, mas na realidade as obras não são interrompidas, fazendo com que os operários trabalhem em insegurança e sob temperaturas bem abaixo de zero.

Para esses empresários o lucro é a dobrar. Os trabalhos no estaleiro avançam e a mão-de-obra fica-lhes quase a custo zero, uma vez que recebem do Estado o subsídio de desemprego por intempéries, por parte da ADEM.

A Rádio Latina falou com as duas maiores centrais sindicais do país que confirmam que o sistema de fraude é bem real.

Sem quantificar as queixas recebidas, o secretário sindical da LCGB, Tiago Ferreira, diz que as denúncias feitas à LCGB sobre este tipo de casos são "recorrentes". Denúncias de operários que se queixam de ter assinado a "folha individual" para o desemprego por causa de intempéries e que tiveram de continuar a trabalhar nos estaleiros.

Tiago Ferreira é categórico: além de ser uma fraude, este sistema põe em risco a segurança dos trabalhadores.

A situação também é conhecida pela OGBL. Hernâni Gomes, secretário sindical, disse à Rádio Latina que já alertou as autoridades competentes para que aumentem as inspeções no terreno.

Os sindicatos confirmam que este sistema de fraude existe no Luxemburgo e que não data de hoje, e já ontem apelavam ao bom senso dos patrões.



A Rádio Latina contactou a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e a ADEM. Do lado da ITM, Claude Santini disse não ter conhecimento deste tipo de fraude, que classificou como "fraude social". O responsável avançou apenas ter em mãos queixas relacionadas com as intempéries, citando a título de exemplo casos de trabalhadores a laborarem em situação de frio extremo. Santini recusou-se, contudo, a avançar mais dados, remetendo detalhes para o relatório anual da ITM que será "publicado em breve".

Quanto à ADEM, entidade que reembolsa os empregadores em caso de desemprego por causa de intempéries, não obtivemos resposta até ao momento.

Recorde-se que em caso de condições meteorológicas adversas, os empregadores do setor da construção civil que tenham de encerrar os estaleiros por essa razão beneficiam de apoio financeiro do Estado.

Os dois primeiros dias (16 horas) do mês em que o trabalhador fica em casa são pagos pelo empregador, no entanto a partir do terceiro dia (17ª hora) é o Estado que paga 80% do salário do trabalhador que entrou em folga forçada. Ou seja, o operário fica a perder 20% do seu salário caso fique em casa devido ao mau tempo. Isto é o chamado desemprego por intempéries.

Porém, ao que a Rádio Latina conseguiu apurar há trabalhadores que para não perderem 20% do salário preferem 'alinhar' no referido sistema de fraude proposto pelo patrão e trabalhar mesmo nestas condições. Outros temem simplesmente ser vítimas de represálias.