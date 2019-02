Patrões defendem que a paragem obrigatória no verão é benéfica para trabalhadores e empregadores, contrariando assim, tal como as centrais sindicais, a opinião do ministro das Obras Públicas.

Construção. Federação "absolutamente contra" fim das férias coletivas

Diana Alves

A Federação das Empresas de Construção e Engenharia Civil é “absolutamente contra” o fim das férias coletivas no setor da construção.

Depois de o ministro das Obras Públicas ter criticado o sistema e de ter sido lançada uma nova petição pública a pedir a abolição das férias coletivas no verão, o presidente da organização, Roland Kuhn, disse à Rádio Latina que o sistema atual deve ser mantido. Kuhn defende que a pausa de três semanas no verão é essencial para a gestão das empresas.

O presidente Federação das Empresas de Construção e Engenharia Civil, que também é proprietário de uma empresa do ramo, defende que a pausa de três semanas no verão faz sentido, até porque, segundo diz, “não é assim tão fácil trabalhar debaixo de temperaturas elevadas”. Além disso, acrescenta que muitos trabalhadores preferem tirar férias durante o período de férias escolares.

A saúde dos operários é outro dos argumentos apontados por Roland Kuhn.

Questionado sobre o que pensam os trabalhadores, o empresário diz não ter conhecimento de casos em que os operários estão contra a pausa obrigatória em julho/agosto. Muito pelo contrário: assegura que até há trabalhadores que gostariam de ter quatro semanas de férias no verão em vez das atuais três.





