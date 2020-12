O emprego no setor da construção voltou a crescer no terceiro trimestre do ano.

Construção é um dos setores onde o emprego mais cresceu no terceiro trimestre

Diana ALVES O emprego no setor da construção voltou a crescer no terceiro trimestre do ano.

Num boletim divulgado hoje, o Instituto Nacional de Estatística (Statec) indica que o emprego na construção cresceu 1,5% face ao trimestre anterior.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o emprego neste ramo de atividade, que emprega cerca de 46.700 pessoas, evoluiu 3,9%. Trata-se da segunda taxa mais elevada entre os setores analisados pelo Statec. Apenas a área da administração pública regista um crescimento homólogo superior, a rondar os 5,2%.

No setor da construção, o instituto de estatística avança que a construção de edifícios residenciais e não residenciais foram os segmentos que mais cresceram.

Já em relação à evolução trimestral, o ramo das atividades especializadas e serviços de apoio às empresas foi aquele onde o emprego mais progrediu, com o número de trabalhadores a aumentar 4,6%.

De forma geral, o gabinete de estatística frisa que o emprego no país registou uma “forte retoma” no terceiro trimestre. A evolução é de 1,4% face ao trimestre anterior e de 1,9% em termos anuais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.