Construção é o setor com mais casos no Serviço de Mediação do Consumo

Susy MARTINS Cerca de 95% dos litígios entre empresas e consumidores, que chegam às mãos do mediador do consumo, são resolvidos. O dado foi anunciado esta manhã, em conferência de imprensa, pelo mediador, Claude Fellens, e pelo ministro da Economia, Franz Fayot.

Criado em novembro de 2016, o Serviço Nacional do Mediador do Consumo trata de litígios oriundos de um contrato de consumo entre profissionais e particulares. O objetivo do serviço passa por encontrar uma solução de forma amigável, evitando os tribunais, muitas vezes mais morosos e com mais custos.

O ministro da Economia explicou que em 40% dos casos os desentendimentos eram referentes ao setor da construção. Franz Fayot explica este número elevado pelo facto de os desejos dos clientes aquando da construção de uma casa ou de uma renovação não corresponderem ao trabalho efetuado pelas empresas.

Outro dado divulgado hoje diz respeito ao valor médio dos litígios, que em 2019 foi de 15.482 euros, sendo que os montantes dos casos tratados variou entre os 15 euros e os 480.000 euros.

No balanço apresentado esta manhã ficou-se ainda saber que no ano passado o Serviço Nacional do Mediador do Consumo foi contactado por 460 pessoas, um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. No entanto, 106 pedidos foram recusados por se tratar de questões fora da competência daquele organismo.

Note-se ainda que este o serviço prestado pelo mediador do consumo é gratuito.

