As áreas profundamente urbanizadas do país são um obstáculo à construção da ciclovia "expresso", que permitiria aos ciclistas andar a 25km/h.

Construção densa dificulta execução de ciclovia Arlon-Luxemburgo

Os planos para construir uma ciclovia que cubra os cerca de 30 km que separam o Luxemburgo de Arlon, na Bélgica, estão a ser dificultados pelas áreas densamente urbanizadas perto da capital do Grão-Ducado.

O Plano Nacional de Mobilidade 2035 do Luxemburgo - uma política lançada no ano passado para controlar o aumento do tráfego - apelava à implementação de uma via rápida para ciclistas que ligasse a Place de l'Étoile na capital com Arlon, através de Steinfort, disse o ministro dos Transportes, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar no mês passado.

Mas a densa construção ao estrada da rota de Arlon nas cidades de Bertrange e Strassen, e no centro da cidade, colocou desafios consideráveis, explicou.

Para que um percurso ciclável possa ser chamada de ligação rápida de bicicleta, deve ser separada dos peões e não deve ter demasiadas inclinações e curvas, permitindo que os ciclistas circulem a uma velocidade de 25 km/h.

O ministério pretende primeiro analisar a ligação da zona comercial de Windhof com as cidades de Mamer e Capellen, mas não se sabe quando a construção terá início. O Luxemburgo esteve também em conversações preliminares com a Bélgica sobre uma infraestrutura transfronteiriça comum de ciclismo.

O Luxemburgo abriu a ponte ciclável mais longa da Europa no ano passado, permitindo aos ciclistas atravessar Esch-sur-Alzette, no sul, até à universidade na vizinha Belval, um projeto que custou 47,5 milhões de euros.

Embora o Luxemburgo - notório pelo seu apego ao carro - tenha construído ciclovias entre localidades de todo o país e criado um esquema de bicicleta partilhado na capital nos últimos anos, a infraestrutura ciclável do país continua aquém de muitos outros países europeus.

