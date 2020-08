Testar quem regressa ao País e a abertura de um centro covid-19 em Kirchberg, possível já este fim de semana, são duas das medidas apresentadas pela ministra da saúde para controlar a epidemia.

Construção civil. Testes covid-19 para quem regressa ao trabalho

Paula SANTOS FERREIRA

O regresso a casa após as férias de verão pode tornar-se numa potencial vaga da epidemia no país pelo que já este fim de semana, se for necessário, irá abrir um centro de consulta covid-19 na Livraria Nacional em Kirchberg. Esta unidade de atendimento de pessoas com sintomas suspeitos de infeção será a primeira do País, mas outra deverá vir a ser inaugurada.

Para a semana os trabalhadores da construção civil irão ser convidados a realizar os testes nas suas empresas no retorno ao trabalho, bem como os de outros setores considerados de risco. O mesmo irá acontecer nas escolas entre alunos e pessoal docente e funcionário.

Estas são duas das medidas anunciadas esta tarde pela ministra da saúde Paulette Lenert na conferência de imprensa sobre o novo plano de prevenção e controlo da epidemia no País.

De carro, autocarro ou de avião. Quem regressar de férias poderá fazer teste gratuito à covid-19 “O Luxemburgo vai prosseguir a sua estratégia de testes à covid-19 apesar das consequências que isso implica”. Garantia dada esta tarde pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa, fazendo referência ao facto de muitos países colocarem o Grão-Ducado em zona de risco devido ao número elevado de infeções.

15% dos passageiros do Findel testados

No Aeroporto Findel continua a funcionar um centro de testagem para quem regressa ou país, ou para turistas através da oferta de um voucher. Até ao momento, 15% dos passageiros foram testados, anunciou Paulette Lenert. Contudo, todos os passageiros que cheguem por outras vias, sobretudo de um país de risco são aconselhados a fazer o teste no regresso. A inscrição pode ser feita através do site MyGuichet.lu (clique aqui para o formulário e mais informações).

O novo programa de testes em larga escala é uma das prioridades no combate à propagação do novo coronavírus. Ainda esta manhã Paulette Lenert divulgou que 40% das infeções foram identificadas no rastreamento de contatos de pessoas infetadas, durante o verão.



Covid-19. Quase 320 alunos infetados desde o início da pandemia Dos 319 alunos estudantes infetados no Luxemburgo, 12 tiveram de ser internados, dos quais dois nos cuidados intensivos, revela um relatório divulgado esta manhã.

Testes direcionados para grupos de risco

Enquanto até 27 de julho, o objetivo dos testes de larga escala foi o de testar a população em geral, a partir do início de setembro, vai ser adotada uma nova estratégia: a testagem vai ser direcionada a grupos e setores de maior risco. Os profissionais de saúde e dos cuidados de saúde do setor da Horeca e trabalhadores sazonais entre outros também são aconselhados a submeter-se aos testes de despistagem.

Ao nível individual, os residentes devem manter as regras de prevenção como o uso de máscara, distanciamento social e medidas de higiene e respeitar as medidas impostas pelo governo sobre reuniões de pessoas nos locais públicos e em casa.

Luxemburgo. Próximas semanas e meses são de alto risco de infeções covid-19 O regresso das férias, o início do ano escolar e a época da gripe constituem períodos que podem gerar uma "potencial vaga" da epidemia, assume o Governo. Em setembro arranca novo programa de testes.

Vacina para o Luxemburgo

Quem não respeitar essas regras poderá sofrer consequências, garantiu a ministra Paulette Lenert sublinhando que a primeira intervenção será sempre a do diálogo.

Em relação às negociações do Luxemburgo com o mercado europeu para a disponibilização de uma vacina, a ministra da saúde declarou que a Europa está otimista na aquisição deste método de imunização e se assim acontecer não há razão para o Luxemburgo não conseguir obter essa vacina.

Covid-19.Comissão Europeia fecha acordo para compra de uma vacina Apesar de não ter feito a fase três dos testes, não colocou, pelos vistos, os mesmos problemas a Bruxelas que a vacina russa.

Em resposta a uma pergunta relativa aos contactos do Luxemburgo para vacinas, Lenert disse que o mercado europeu parecia optimista em termos de aquisição de uma vacina, e actualmente não havia razão para acreditar que o Luxemburgo pudesse falhar na recepção do stock da vacina.

