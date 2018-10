Condições ficaram estabelecidas entre patronato e sindicatos na sexta-feira.

Construção civil tem convenção coletiva pronta

Condições ficaram estabelecidas entre patronato e sindicatos na sexta-feira.

O acordo coletivo para o setor da construção civil está pronto para ser assinado, depois de patronato e sindicatos terem estabelecido um princípio de acordo na passada sexta-feira que já foi aprovado pelo OGBL e deve ser votado hoje pelo LCGB. A revelação foi feita pelo sindicalista Hernâni Gomes, à margem de uma conferência de imprensa em que se assinou um protocolo com a CGTP. O novo acordo, que deverá ser assinado num prazo de duas semanas, será válido por 36 meses a contar da data da assinatura.



Entre as alterações previstas estão, "além dos 2,4% de aumento em três anos (1% agora, mais 0,7% em cada um dos anos seguintes, conforme se previa na proposta do patronato), uma melhoria de 2% sobre o prémio anual de 5% (ao contrário deste, que é penalizado por eventuais baixas dos trabalhadores, o reforço de 2% não será objeto de qualquer penalização, servindo como aumento real do salário bruto)", referiu o sindicalista. Além disso, "o prémio de fim de ano deixa de registar qualquer efeito penalizador devido a eventuais baixas por questões familiares".



Por outro lado, "haverá um prémio único de 300 euros (100 euros pagos por cada ano) ligado à assinatura da convenção coletiva e às exigências sindicais de retroatividade em função do tempo que duraram as negociações e que também será pago a trabalhadores em destacamento, uma forma de luta contra o dumping social ligado às remunerações".



