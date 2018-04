Construção civil: Manifestação por aumentos salariais

As ameaças contra os guardas prisionais do Centro Penitenciário de Schrassig, no Luxemburgo, divulgadas recentemente nas redes sociais, foram publicadas por ex-reclusos daquela prisão e por um indivíduo que se encontra em liberdade condicional. As mensagens ameaçadoras não partiram de 'dentro' do estabelecimento prisional, como inicialmente se pensou.