Construção civil. Convenção coletiva já foi assinada

Sindicatos e patrões rubricaram o acordo esta manhã.

A convenção coletiva para o setor da construção civil já foi assinada por representantes dos sindicatos e do patronato.

O documento ficou pronto no passado mês de outubro, conforme o Contacto adiantou na altura, tendo ficado estabelecidas diversas melhorias para os trabalhadores. Por exemplo, além dos 2,4% de aumento em três anos (1% agora, mais 0,7% em cada um dos anos seguintes, conforme se previa na proposta do patronato) ou uma melhoria de 2% sobre o prémio anual de 5% (ao contrário deste, que é penalizado por eventuais baixas dos trabalhadores, o reforço de 2% não será objeto de qualquer penalização, servindo como aumento real do salário bruto). Quanto ao prémio único de 300 euros, será pago em três partes de 100 euros pagos por cada ano, com início em junho de 2019. Este prémio está ligado à assinatura da convenção coletiva e às exigências sindicais de retroatividade em função do tempo que duraram as negociações e também será pago a trabalhadores em destacamento, uma forma de luta contra o dumping social ligado às remunerações.

O estabelecimento do acordo, que será válido por 36 meses a contar do dia 1 de janeiro de 2019, surgiu num contexto em que a greve já se apresentava como cenário colocado pelos sindicatos.

