A medida é uma das incluídas no novo projeto de lei que especifica os direitos e deveres do representante local eleito. Incompatibilidades, proteção penal, horas e compensações também foram revistos.

Luxemburgo 2 min.

Política

Conselhos municipais. Membros proibidos de aceitar presentes acima de 150 euros

Ana TOMÁS A medida é uma das incluídas no novo projeto de lei que especifica os direitos e deveres do representante local eleito. Incompatibilidades, proteção penal, horas e compensações também foram revistos.

Os membros do conselho municipal não vão poder aceitar ofertas de pessoas privadas num valor acima dos 150 euros. A medida faz parte do projeto de lei que introduz normas de comportamento complementares às definidas na lei municipal e que foi apresentando em conferência de imprensa, esta terça-feira, pela ministra do Interior, Taina Bofferding.

De acordo com o projeto de lei, os membros do conselho municipal devem adotar determinadas normas éticas no exercício das suas funções, por isso "será proibida a aceitação de presentes ou benefícios semelhantes de valor superior a 150 euros de pessoas privadas", refere o comunicado do ministério.

Criada a figura de um deontologista e um comité de ética

Voto obrigatório afasta portugueses das urnas no Luxemburgo O Grão-Ducado é um dos raros países onde votar é obrigatório. Quais as multas e as razões desta lei que contribui para a fraca participação eleitoral da comunidade portuguesa no país.

O documento acrescenta ainda que os representantes dos municípios terão de preencher uma declaração de interesses e uma declaração com o registo dos seus bens patrimoniais.

Será ainda criada a figura de um deontologista e um comité de ética para aconselhar os eleitos sobre a correta aplicação dos princípios deontológicos.

O projeto de lei n°8052 que foi apresentado à Câmara dos Deputados no final de julho, especifica os direitos e deveres do representante local eleito, abrangendo várias áreas relacionadas com o seu estatuto, especificamente a incompatibilidades de cargos, a introdução de princípios éticos, a proteção penal para os representantes locais e um aumento do número de horas de licença política.

A menos de um ano das eleições comunais, e no contexto da revisão da lei, a ministra do Interior, Taina Bofferding, apresentou algumas partes da reforma legislativa.

Além das referidas acima, também foram feitas alterações às incompatibilidades do mandato local com as funções de funcionário público ou de determinadas administrações públicas e abolida a imunidade penal. Sobre esta última, o comunicado do Ministério do Interior justifica que "após situações que envolveram a responsabilidade criminal de membros dos colégios de burgomestre e vereadores, é essencial criar um regime especial de responsabilidade criminal para os representantes eleitos sem lhes oferecer imunidade criminal, com a intenção de promover o mandato político local e a democracia local".

Associações "satisfeitas" com fim da cláusula de cinco anos para votar nas comunais Para a ASTI, CLAE e Cefis trata-se de um "verdadeiro passo em frente para a democracia luxemburguesa".

O projeto de lei prevê ainda a revisão da licença política de presidentes de câmara, vereadores, membros do conselho municipal e delegados ao comité das uniões intermunicipais, contemplando um aumento do número de horas individuais, bem como da quota de horas adicionais a serem distribuídas livremente por cada conselho local.

A compensação financeira por licença política a que têm direito os representantes eleitos independentes ou sem profissão será igualmente aumentada de duas para para quatro vezes o salário social mínimo qualificado, seguindo o exemplo das modalidades de compensação em vigor para os membros da Câmara de Deputados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.