Covid-19

Conselho Superior das Doenças Infeciosas dá hoje parecer sobre vacina de reforço

Manuela PEREIRA Numa altura em que os novos casos de covid-19 estão a aumentar no Luxemburgo, mas também em outros países europeus, a questão da vacina de reforço está cada vez mais em debate.

O Conselho Superior das Doenças Infeciosas do Luxemburgo deverá divulgar esta segunda-feira, oito, o seu parecer e responder à questão se essa vacina de reforço deverá ser administrada a toda a população, afim de manter a proteção elevada e assim evitar complicações da doença, ou estender essa vacina às pessoas que trabalham no setor da saúde. Uma informação avançada pela RTL.

Atualmente somente as pessoas vulneráveis, as pessoas com mais de 75 anos, e as pessoas que receberam uma dose do fármaco Janssen, é que têm a possibilidade de serem vacinadas com uma vacina de reforço.

Já há países, como a Áustria, por exemplo, que começaram a administrar a terceira dose às pessoas a partir dos 12 anos, numa altura em que o país registou, na semana passada, um novo recorde de casos diários desde o início da pandemia e as autoridades decidiram proibir os não vacinados de ir a cafés, restaurantes ou cabeleireiros.



