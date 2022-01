Problemas cardíacos ou ainda o aparecimento da diabetes são algumas das complicações que podem surgir nos mais novos devido a uma infeção por covid-19.

Covid-19

Conselho das Doenças Infecciosas recomenda vacina para todas as crianças entre os 5 e 11 anos

Susy MARTINS Problemas cardíacos ou ainda o aparecimento da diabetes são algumas das complicações que podem surgir nos mais novos devido a uma infeção por covid-19.

Depois da recomendação apenas para as crianças de risco ou que vivam com pessoas de risco emitida antes do Natal, o Conselho Superior das Doenças Infecciosas no Luxemburgo alargou esta terça-feira a recomendação a todas as crianças entre os 5 e os 11 anos.

O Governo já tinha decidido antes do Natal alargar a vacinação a todas as crianças desta faixa etária, mas sem o parecer do conselho. Uma recomendação que surge agora.

No parecer o conselho sublinha que, de uma forma geral, a covid-19 tem repercussões menos graves nas crianças, mas que há alguns casos graves entre os mais novos. Várias crianças tiveram complicações após uma infeção por covid-19 e tiveram de ser hospitalizadas, escreve a pediatra Isabel De La Fuente, da KannerKlinik.

Problemas cardíacos ou ainda o aparecimento da diabetes são algumas das complicações apontadas como consequência de uma infeção por covid-19 nos mais novos, referem ainda os especialistas.

A vacinação pediátrica pode fazer-se nos centros de vacinação do Grão-Ducado ou através de alguns pediatras. A vacina para os mais novos da Pfizer/BioNTech (Cominarty) e tem autorização de emergência por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para ser administrada na União Europeia, desde 15 de novembro passado.

Alguns pediatras que administram a vacina às crianças. A lista dos médicos que participam na campanha de vacinação está publicada no site dedicado à vacinação, em Impfen.lu.



