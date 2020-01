Este órgão consultivo do governo dedica-se às questões relacionadas com a integração dos cidadãos que não têm nacionalidade luxemburguesa.

Conselho Nacional de Estrangeiros emitiu quatro pareceres em 2019

Susy MARTINS

O Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE) vai ser reformado. A garantia volta a ser dada pela ministra da Integração.

Corinne Cahen diz que o projeto de reforma da lei que rege o CNE começou a ser discutido em 2019 e haverá continuação em 2020. Não aponta contudo uma data de conclusão dos trabalhos.

A informação é divulgada na resposta a uma questão parlamentar do deputado do Partido Pirata, Marc Baum.

O governo recebeu quatro pareceres do CNE, em 2019. Um sobre o Brexit, outro sobre o teletrabalho dos transfronteiriços, um relativo às questões parlamentares redigidas em língua luxemburguesa e outro parecer sobre o próprio funcionamento do CNE.

