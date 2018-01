Conselho Nacional de Estrangeiros à procura de novo rumo

Foram precisos seis meses e uma questão parlamentar para o Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE) tomar finalmente posse. As eleições para aquele órgão consultivo do governo luxemburguês em matéria de imigração realizaram-se em julho de 2017, mas só na semana passada é que o CNE se reuniu pela primeira vez. Um atraso que já tinha levado o Déi Lénk (A Esquerda) a questionar a ministra da Integração, este mês.

O italiano Franco Avena foi eleito presidente durante a assembleia constituinte, com 26 dos 34 votos. Era o único candidato ao cargo. A vice-presidência é assegurada pela representante dos franceses, Claire Geier-Courquin.

Franco Avena não é estreante nestas lides. O ex-funcionário da Comissão Europeia, chegado ao país em 1965, foi vice-presidente do CNE entre 2008 e 2012 e membro entre 2012 e 2017. Tem pela frente a missão de reabilitar um órgão desacreditado, depois de um mandato turbulento presidido pelo americano Paul Schonenberg.

No último mandato, o CNE foi notícia por causa de uma reunião que acabou ao murro e com a intervenção da polícia. Custódio Portásio (ex-conselheiro das Comunidades, destituído recentemente) teria agredido Pedro Castilho, vice-presidente no último mandato. O caso foi noticiado em junho de 2013 pelo Contacto, que confirmou a agressão junto de testemunhas.

Mas se o CNE foi falado pelas piores razões, ficou em silêncio em questões em que era essencial ouvir os estrangeiros, critica Sérgio Ferreira, porta-voz da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI). “Não se ouviu durante o referendo sobre o direito de voto dos estrangeiros nas legislativas [em 2015], nem se viu um parecer sobre a lei da nacionalidade”, lamentou. Para o porta-voz da ASTI, o primeiro desafio do CNE é “refletir sobre si próprio”, de forma a “recuperar a legitimidade” e poder ser “uma voz dos estrangeiros”.

“Redourar o brasão”

Ao Contacto, o novo presidente do órgão que representa os estrangeiros disse estar consciente da necessidade de “restaurar o prestígio” do CNE (“redourar o brasão”, na expressão em francês). “O antigo conselho conheceu dificuldades. Nós recomeçamos com novas bases, e gostaria de criar bases sólidas desde o início”, afirmou.

Para isso, Franco Avena defende a criação de “cinco ou seis” comissões de trabalho sobre “questões essenciais” para os estrangeiros, incluindo o acolhimento de refugiados. “A experiência mostra-me que, se não conseguirmos motivar os 34 membros efetivos e os 34 suplentes desde o início do mandato, estruturando-os em comissões e grupos de trabalho, para que cada um tenha um papel a exercer, chegaremos ao fim com menos que os 68 membros iniciais”, explicou.

Uma das primeiras missões do CNE, que deverá reunir-se já a 28 de fevereiro, é refletir sobre a revisão da lei que regula o seu próprio funcionamento. “Uma das últimas tarefas executadas pelo anterior Conselho Nacional, de que fui membro efetivo nos dois últimos anos, até 2017, foi apresentar à ministra oito pontos para modificar a lei. O atual Conselho deve reunir-se rapidamente para preparar sugestões a apresentar à ministra, talvez na ’rentrée’, sobre como melhorar e mudar mesmo a lei de 16 de dezembro de 2008”, adiantou.

A revisão pode vir a incluir o nome do órgão a que preside, disse Franco Avena, que não esconde que não gosta do termo “estrangeiros”. “A lei criou comissões comunais de integração: por que não ’Conselho Nacional de Integração’, em vez de ’Conselho Nacional para Estrangeiros’?”, propõe. Franco Avena quer aliás pôr o CNE a trabalhar com as comissões comunais de integração que funcionam nas autarquias. “Fazemos, a nível nacional, o mesmo trabalho que as comissões fazem a nível local, e é necessário estabelecer contactos regulares”, avançou.

O CNE tem por missão dar pareceres ao Governo luxemburguês sobre projetos-lei que impliquem questões relativas à integração dos estrangeiros, por iniciativa própria ou a pedido do Executivo. Franco Avena lamenta que no anterior mandato o CNE tenha emitido “apenas um parecer, sobre o Plano de Ação Nacional 2015-2019”, e garante que conta “fazer uso do direito de iniciativa”, através de recomendações ao governo. Mas admite que uma das limitações do CNE (que depende do Ministério da Integração e do OLAI) é a falta de autonomia, que impede a discussão pública dos pareceres sem o acordo da ministra da tutela. “Infelizmente, quanto à publicação dos pareceres, devemos respeitar a lei, que diz que somos um órgão consultivo e que não podemos ir diretamente ao exterior. Toda a comunicação que poderemos fazer com o exterior deve passar pela ministra”, explicou. E não esconde que espera que isso venha a mudar. “Se a ministra estiver de acordo em dar-nos uma certa autonomia no futuro, gostaríamos de fazer uma primeira conferência em 2019, para apresentar as tarefas concluídas no primeiro ano de mandato”.



Paula Telo Alves



___________________________________



CNE tem quatro membros que falam português

O Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE) tem 22 membros eleitos. Quatro falam português. Marlene Rodrigues, Mário Lobo e Vânia Martins são os três portugueses eleitos em julho para aquele órgão consultivo do Governo luxemburguês nas questões relacionadas com a integração de estrangeiros. A cabo-verdiana Débora Barros foi reeleita pelo círculo fora da UE.