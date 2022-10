Organismo pede o fim da violência contra os manifestantes anti-regime no Irão.

Conselho Nacional da Resistência iraniana manifesta-se hoje no Luxemburgo

Susy MARTINS Organismo pede o fim da violência contra os manifestantes anti-regime no Irão.

O Conselho Nacional da resistência iraniana (CNRI) manifesta-se esta segunda-feira no Luxemburgo em solidariedade com as manifestações no Irão. O protesto acontece entre as 9h e as 12h, na Place de l'Europe, na Avenue John F. Kennedy, em Kirchberg.

A iniciativa foi marcada para esta segunda-feira, dia em que o Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) discute em Kirchberg as novas sanções contra o regime iraniano.

Teerão tem reprimido os manifestantes, utilizando balas reais e cortado o acesso à Internet. Segundo o CNRI, pelo menos 400 manifestantes já morreram e mais de 20 mil foram detidos nas manifestações contra o regime que começaram em finais de setembro.

A organização apela aos governos da UE que reconheçam o direito dos manifestantes iranianos a defender-se e a derrubar a ditadura atualmente no poder. Bem como para que todas as pessoas detidas durante as manifestações sejam libertadas.

E pede ainda que os países do bloco usem a via diplomática e convoquem os seus embaixadores no Irão, para tentar abolir as medidas repressivas contra os manifestantes.

