Luxemburgo prepara-se para acabar com testagem em larga escala

O Governo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros. Em cima da mesa vai estar a futura ‘lei covid’ sobre as medidas de combate à pandemia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, dão conta das conclusões dos trabalhos esta tarde, numa conferência de imprensa marcada para as 14h00.

Espera-se que divulguem algumas alterações às medidas de restrição para fazer face a uma eventual nova vaga de infeções, equacionada pelos epidemiologistas devido à mobilidade dos cidadãos durante as férias de verão.Certo é que o Governo termina a testagem em larga escala a 15 de setembro, dia que a atual ‘lei covid’ caduca. Até lá, os oito postos drive-in do país (Bascharage, Raemerich, Grevenmacher, Hosingen, Howald, Cidade do Luxemburgo/Bouillon – Mersch, Steinfort) mantêm-se abertos para a realização de testes de diagnóstico gratuitos à covid-19, através de agendamento (no site covid19.lu).

Com perto de 762 mil doses de vacinas anticovid-19 administradas, o Executivo tenciona reforçar os testes serológicos de despistagem de anticorpos contra o novo coronavírus.As vacinas protegem contra sintomas graves da covid-19 mas não contra a infeção. Razão pela qual o Governo tenciona manter o rastreio em setores considerados sensíveis. Nos lares e nas escolas vai continuar a haver recurso em massa à autodespistagem. Menos fiáveis do que os testes PCR mas também mais baratos, o Governo aposta nos testes rápidos de antigénio.



