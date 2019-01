A presidente do Conselho de Imprensa no Luxemburgo, Ines Kurschat, alertou hoje para os entraves que os jornalistas sofrem no Grão-Ducado, durante uma recepção com o primeiro-ministro Xavier Bettel, que tem a tutela também da Comunicação. O caso das buscas à rádio pública luxemburguesa, as pressões das grandes empresas e a ameaça do embaixador de Portugal de congelar relações com o Contacto foram alguns dos casos evocados.

Conselho de Imprensa luxemburguês destaca caso do embaixador de Portugal com o Contacto

A presidente do Conselho de Imprensa no Luxemburgo, Ines Kurschat, alertou hoje para os entraves que os jornalistas sofrem no Grão-Ducado, durante uma recepção com o primeiro-ministro Xavier Bettel, que tem a tutela também da Comunicação. O caso das buscas à rádio pública luxemburguesa, as pressões das grandes empresas e a ameaça do embaixador de Portugal de congelar relações com o Contacto foram alguns dos casos evocados.

"A situação dos média no Luxemburgo está muito melhor. Mas continuamos a ter ainda assim alguns problemas no que diz respeito às liberdades de opinião e da imprensa", disse a presidente do Conselho de Imprensa, Ines Kurschat, que é também jornalista no semanário Land.



Ines Kurschat apontou como exemplos "as lacunas no caso da protecção dos lançadores de alerta" do processo Luxleaks, recordando que "o governo prometeu remediar" à ausência de instrumentos jurídicos de proteção. "Analisaremos de que forma isso será feito e insistimos para que o acesso à imprensa continue a ser livre", acrescentou.

Outro constrangimento é a pressão "das grandes empresas", que tentam "impedir a saída de artigos que não lhes convêm, apresentando de forma abusiva "queixas por difamação" contra os jornalistas e os jornais, denunciou.



A presidente do Conselho de Imprensa, que falava na recepção de Ano Novo oferecida tradicionalmente por Xavier Bettel aos jornalistas, evocou ainda o caso do embaixador de Portugal no Luxemburgo e do semanário Contacto, na sequência da publicação de notícias sobre o recutramento de uma empregada de limpeza abaixo do salário mínimo. "O embaixador de Portugal tinha suspendido as relações com o semanário Contacto depois de este se ter debruçado sobre a política de recursos humanos da Embaixada. Foi preciso a intervenção da Associação Luxemburguesa dos Jornalistas Profissionais (ALJP) e a cobertura mediática dos média portugueses para que as relações fossem retomados", apontou.



As buscas policiais efetuadas à estação de rádio 100,7, no âmbito do chamado caso "Chamberleaks" - dois meses depois de aquela rádio luxemburguesa ter denunciado falhas de segurança no site da Câmara dos Deputados, que permitiam aceder a documentos confidenciais - foram, para a representante dos jornalistas, "o maior choque para a liberdade de imprensa em 2018".



Ines Kurschat criticou ainda a nomeação do antigo ministro Luc Frieden para o conselho de administração do grupo Saint-Paul Luxembourg, acusando-o de "tentar influenciar os jornalistas e os conteúdos redaccionais", e criticou a nomeação feita por Bettel de um homem "de confiança" para a rádio pública luxemburguesa.



A presidente do Conselho de Imprensa denunciou ainda "um défice democrático" pelo facto de a rádio pública difundir praticamente "em apenas uma língua", "apesar de o país se tornar cada vez mais multilingue e que a parte da população que não fala luxemburguês não parar de aumentar".



