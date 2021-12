A futura lei covid não “intervém de forma desproporcional nas liberdades individuais”, esta é a principal conclusão.

Covidcheck

Conselho de Estado não se opõe ao 3G nas empresas e ao 2G na Horeca

Susy MARTINS

Para o Conselho de Estado, limitar o acesso aos restaurantes, cafés ou eventos culturais apenas a pessoas vacinadas ou recuperadas não é desproporcional, tendo em conta o contexto atual da pandemia. No parecer, pode ler-se que a limitação de entrada de certas atividades de lazer visa garantir a saúde pública.

O projeto de lei do Executivo prevê introduzir o 3G (vacinado, recuperado ou testado) nas empresas. Já nos setores da Horeca e de lazer, o Governo prevê o 2G, ou seja não é de todo possível às pessoas não-vacinadas acederem a estes locais.

O Conselho de Estado relembra, no entanto, que as medidas só são eficazes se as regras forem controladas pelas autoridades, e punidas com uma sanção, sobretudo no setor da Horeca e quando há grandes ajuntamentos.

Prevê que a nova lei covid vá a votos no Parlamento na próxima semana, sendo que a lei atual vigora até 18 de dezembro.



