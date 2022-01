O relaxamento de algumas medidas sanitárias é uma das críticas do organismo.

Conselho de Estado critica novo projeto de lei covid

O Conselho de Estado apontou algumas críticas ao novo texto da lei covid, que introduz algumas alterações há lei recentemente aprovada.

No seu parecer, referido no site da câmara dos Deputados, a entidade considerou haver alguma incoerência no relaxamento das medidas sanitárias, sobretudo nos casos as pessoas que ainda não receberam uma dose de reforço, quando ao mesmo tempo se verifica um aumento das infeções.

Vacinados há menos de seis meses dispensados de teste para aceder a cafés e restaurantes Proposta do Governo será votada esta semana pelos deputados. Haverá ainda alterações no que respeita ao período de isolamento e à validade dos certificados de vacinação.

O Conselho questiona também a redução dos dias de isolamento contra dois resultados negativos em teste rápido, defendendo que devia ser um teste PCR a determinar essa redução.

O organismo opôs-se ainda a disposições no novo texto da lei covid, que dariam ao Diretor de Saúde mais poder no que diz respeito à vacinação e isolamento.

A Comissão de Saúde reúne-se esta terça-feira, às 8h, para discutir o projeto de relatório, que será votado pelos seus membros. O projeto de lei será posteriormente debatido e votado na Câmara dos Deputados, a partir das 14h30.

