Conselho de Estado adverte que nova 'lei covid' arrisca criar desigualdades entre trabalhadores

Susy MARTINS Apesar de não se opor formalmente às novas regras contra a covid-19, que deverão ser aprovadas brevemente, o Conselho de Estado deixa algumas observações e críticas ao projeto de lei, nomeadamente ao CovidCheck nas empresas.

No parecer divulgado esta quarta-feira, sobre a obrigatoriedade do 3G nas empresas - que vai passar a ser novamente opcional - o órgão consultivo considera que o Governo faz um distinção entre o sistema CovidCheck no público e privado ao omitir do texto as empresas públicas, um dado que poderá causar desigualdades entre trabalhadores.

No documento, os conselheiros criticam, assim o projeto de lei por referir somente as empresas privadas, sem mencionar as públicas ou comunais que também introduziram o sistema 3G obrigatório a 15 de janeiro. E consideram mesmo que caso seja intencional mencionar somente as empresas privadas, tal arrisca criar desigualdades entre os trabalhadores.



O Conselho refere ainda ser estranho que a medida volte ao regime opcional sem que as autoridades tenham avaliado o seu impacto. E relembra que antes de ter sido tornado obrigatório, o regime 3G nas empresas tinha constituído uma medida bastante polémica e complexa.

Mais à frente, o organismo pede mesmo ao Governo para modificar este artigo da lei, caso contrário ameaça com a não dispensa do segundo voto no Parlamento, o que terá como consequência que a nova lei entre em vigor mais tarde que o previsto.

Sobre o alívio das medidas no país, anunciado recentemente pelo Executivo, o organismo refere que o Executivo baseia-se em estatísticas nacionais para o fazer, mas considera que faltam mais dados científicos para suportar esse aligeiramento.

E considera incoerente que, no mês de dezembro, o Governo tenha tomado medidas mais severas para limitar o impacto dos ajuntamentos da época natalícia, mas que agora se alivie essas medidas mesmo antes das férias de Carnaval.

