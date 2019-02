Em causa está, pela negativa, a falta de colocação na legislação do reconhecimento das qualificações de refugiados e, pela positiva, a monitorização da integração destes no Ensino Superior.

Conselho da Europa critica e elogia Luxemburgo

O Conselho da Europa divulgou um relatório no qual critica e elogia o Luxemburgo, assim como outros países, em função do seu posicionamento face a questões ligadas à educação de refugiados e requerentes de asilo.

Pela negativa, o documento assinala o Grão-Ducado como um dos países que, "apesar da recomendação existente na Convenção de Reconhecimento de Lisboa, datada de abril de 1997, não incluíram na sua legislação o reconhecimento das qualificações de refugiados". Estónia, Croácia, Chipre, Letónia, Roménia, Eslovénia, Islândia, Montenegro e Sérvia são os outros países em idêntica situação neste capítulo.

Em termos positivos, o relatório indica que o sistema de Ensino Superior no Luxemburgo é um de seis que "monitorizam a integração de requerentes de asilo e refugiados" nessa área.



Quanto a Portugal, o Conselho da Europa revela que "os direitos dos refugiados ao Ensino Superior foram reconhecidos num decreto do ano passado relativo a estudantes internacionais com o objetivo de que aqueles tenham tratamento equivalente ao dos portugueses, podendo assim receber apoio social do Estado". O documento sublinha que fica deste modo corrigida a situação anterior "em que eram as instituições que assumiam a responsabilidade por qualquer tipo de apoio".



Além disso, o relatório menciona também "o programa de atribuição de bolsas a estudantes sírios em Portugal", assim como os "incentivos para que as instituições do Ensino Superior desenvolvam as suas próprias ações" nesta área. Outro caso referido é o italiano em que "100 bolsas foram atribuídas a refugiados que pretendiam aceder ao Ensino Superior no país", sob financiamento do Ministério do Interior, "além de outras iniciativas do Ministério da Educação, das universidades e da conferência de reitores".







