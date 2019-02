Conselheiros do Luxemburgo levam atrasos nas reformas a reunião em Lisboa

Trata-se do encontro do Conselho das Comunidades Portuguesas da Europa que vai decorrer entre quinta e sexta-feira.

Os representantes eleitos pelos Luxemburgo do Conselho das Comunidades Portuguesas, João Verdades dos Santos e Rogério Oliveira, vão levar o tema dos atrasos da Segurança Social sobre as reformas dos imigrantes à reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas Europa, esta quinta e sexta-feira, em Lisboa. Trata-se do cumprimento de uma promessa deixada na reunião que os conselheiros mantiveram com imigrantes portugueses no Luxemburgo no passado mês de janeiro.



Na altura foi criada uma comissão para acompanhar problemas com o envio de dados relativos à carreira contributiva dos cidadãos por parte da Segurança Social portuguesa. Mais tarde, foram anunciadas medidas pelo Governo português no sentido de que a situação tivesse solução.



No passado dia 11, José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, visitou o país e, em reunião com imigrantes portugueses no Luxemburgo, voltou a deixar a indicação de que estavam a ser adotadas medidas para resolver os casos "de uma vez por todas". Ontem, o assunto voltou a ser referido pelo secretário de Estado em reunião da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros.



Em comunicado enviado às redações, os conselheiros revelam que vão abordar "os atrasos esta quinta-feira de manhã e não deixarão de insistir com representantes do Governo no CCP para resolverem este assunto, sem prejuízo de medidas consideradas convenientes e pertinentes".



"Os atrasos afetam centenas de portugueses no Luxemburgo e, certamente, milhares de cidadãos por essa Europa fora", acrescenta o documento.

O Brexit, a nova Lei Eleitoral e o ensino da língua portuguesa também vão estar em análise.

