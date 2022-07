Governo está preocupado com a propagação da variante Omicron e as incertezas relativamente à evolução da pandemia nos próximos meses.

Covid-19

Conhecido hoje parecer dos peritos sobre obrigatoriedade da vacina no Luxemburgo

Diana ALVES Governo está preocupado com a propagação da variante Omicron e as incertezas relativamente à evolução da pandemia nos próximos meses.

O grupo de especialistas a quem o Governo pediu um parecer complementar sobre a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 no Luxemburgo pronuncia-se esta terça-feira de manhã. A conferência de imprensa tem início marcado par as 9h.

O grupo ad-hoc é composto por cinco professores, professores e médicos. São eles Vic Arendt, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, Claude P. Muller, do Instituto Luxemburguês de Saúde, Gérard Scjockmel, médico no Hospital Robert Schuman, Thérèse Staub, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas e presidente do Conselho Superior das Doenças Infecciosas, e Paul Wilmes, professor na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Medicina da Universidade do Luxemburgo.

O objetivo é que o novo parecer venha complementar o de 14 de janeiro de 2022 "de um ponto de vista médico e científico, sobre a utilidade da instauração da vacinação obrigatória contra a covid-19, no contexto atual da situação pandémica", indica o Executivo numa nota divulgada à imprensa.

Em causa está sobretudo a propagação da variante Omicron e as incertezas relativamente à evolução da pandemia ao longo dos próximos meses, até ao outono e inverno, e tendo em conta o progresso da campanha de vacinação, adianta o Governo.

Projeto de lei sobre vacinação obrigatória quase concluído O projeto de lei sobre a possibilidade de introduzir a vacinação obrigatória no Luxemburgo, para maiores de 50 anos e profissionais de saúde está prestes a estar concluído.

O novo parecer será depois discutido no Conselho de Ministros de sexta-feira, dia 8 de julho. Nesse dia, o Governo deverá também fazer uma declaração sobre o assunto na Câmara dos Deputados, à qual se seguirá um debate.

A apresentação do parecer do grupo de peritos será transmitida em direto através do site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual.



