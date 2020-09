Conselho de Ministros aprova projeto de lei para permitir o acesso ao conhecimento das origens biológicas dos cidadãos, em determinados casos.

Conhecer as origens biológicas vai ser mais fácil para crianças adotadas e não só

Conselho de Ministros aprova projeto de lei para permitir o acesso ao conhecimento das origens biológicas dos cidadãos, em determinados casos.

O Conselho de Ministros aprovou, na reunião desta quarta-feira, 16 de setembro, um projecto de lei para apoiar o acesso ao conhecimento dos cidadãos às suas origens biológicas, em determinados casos.

Na nova lei essa possibilidade deverá ser aplicada a "contextos de adoção ou de procriação medicamente assistida com doadores terceiros", segundo refere o comunicado, publicado no site oficial do governo.

O texto detalha que o projecto de lei pretende estabelecer "um quadro legislativo para determinar o acesso ao conhecimento das origens das crianças" que se enquadrem em uma daquelas duas categorias.

Portugal chumbou confidencialidade de dados de dadores em 2018

Há dois anos, o Tribunal Constitucional de Portugal chumbou a regra do anonimato de dadores da Lei de Procriação Medicamente Assistida.

Na altura, a decisão dos juízes considerou que essa regra impunha "uma restrição desnecessária aos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade das pessoas nascidas" através dessas técnicas.

O Tribunal Constitucional defendeu também como razão para o chumbo da norma do anonimato, "a importância crescente que vem sendo atribuída ao conhecimento das próprias origens".



