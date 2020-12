As autoridades policiais lançaram um apelo público, pedindo informações sobre o indivíduo suspeito de usar e tentar levantar dinheiro com um cartão roubado.

Conhece este homem? É procurado pela polícia no Luxemburgo

Conhece este homem? É procurado pela polícia no Luxemburgo

As imagens do indivíduo foram captadas pela câmara de videovigilância de uma caixa multibanco na rue Beck, na cidade do Luxemburgo, e divulgadas publicamente pela polícia do Grão-Ducado para descobrir o seu paradeiro.

O homem terá realizado várias compras e tentado levantar dinheiro numa caixa ATM com um cartão bancário roubado no passado dia 20 de agosto, dia em que foi filmado pela câmara de videovigilância da caixa automática na Rua Beck, da capital.

A polícia lança agora um apelo público a quem tenha informações sobre o sujeito, que estará também ligado ao roubo do próprio cartão multibanco. As informações sobre a identidade do homem o seu paradeiro podem ser dadas aos agentes da esquadra de Ville-Haute através do número de telefone (+352)244 21 1000 ou através do endereço de email: police.villehaute@police.etat.lu.

