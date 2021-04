O sujeito é suspeito de estar realizado levantamentos de dinheiro com um cartão roubado. As autoridades estão a pedir ajuda à população para o encontrar.

Conhece este homem? É procurado pela polícia de Differdange

A fotografia do suspeito, captada pelas câmaras de videovigilância em Pétange não tem grande qualidade, mas está a ser divulgada pela Polícia do Luxemburgo no mais recente apelo público para encontrar o paradeiro deste homem.

O indivíduo é suspeito de ter utilizado um cartão multibanco roubado para fazer levantamentos num caixa ATM de uma agência bancária na Rue de Luxembourg, em Petange. Os levantamentos foram realizados dia 3 de julho de 2019.

As autoridades pedem a quem tenha informações úteis sobre este indivíduo e o seu paradeiro para contactar a esquadra da polícia de Differdange, através do telefone (+352)244-531000 ou por e-mail: police.differdange@police.etat.lu.

