Autoridades lançam apelo para identificar duas suspeitas de roubos no Luxemburgo. Se tiver informações contacte a polícia.

Luxemburgo 4

Conhece estas mulheres? São procuradas por assaltos a lojas

Redação Autoridades lançam apelo para identificar duas suspeitas de roubos no Luxemburgo. Se tiver informações contacte a polícia.

As imagens mostram duas mulheres vestidas de preto, que usam óculos e malas grandes. São ambas suspeitas de roubos em lojas do Luxemburgo, cujos produtos roubados ascendem a quantias elevadas. A maioria dos assaltos ocorreram em oculistas e lojas de acessórios.



A polícia do Luxemburgo divulgou as imagens das duas mulheres cuja identidade é desconhecida, pedindo informações sobre quem são. As imagens foram captadas por câmaras de vigilância.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

“Suspeita-se que as mulheres tenham cometido vários furtos lojas de ópticas e lojas de artigos de couro no Grão-Ducado do Luxemburgo nos últimos meses, causando a estas empresas perdas económicas consideráveis”, precisa a polícia no seu site.

As autoridades pedem a quem tiver informações sobre as duas suspeitas para contactar a polícia pelo 113 ou por email: spj.rgb@police.etat.lu

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.