Para fazer face à inflação, os deputados aprovaram ontem um novo pacote de apoios às famílias. Aumento do Revis, ajudas nos custos de eletricidade e aquecimento são algumas das medidas preparadas. Saiba quais são.

Inflação

Conheça os novos apoios para as famílias no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Para fazer face à inflação, os deputados aprovaram ontem um novo pacote de apoios às famílias. Aumento do Revis, ajudas nos custos de eletricidade e aquecimento são algumas das medidas preparadas. Saiba quais são.

Os deputados aprovaram ontem um novo pacote de ajudas às famílias para fazer face à inflação e ao aumento dos custos energéticos. A maioria das medidas foram negociadas na reunião tripartida de setembro.

Aumento do Revis. O Rendimento de Inclusão Social (Revis) vai ser aumentado em 3,2% a um de janeiro de 2023, passando uma pessoa adulta a receber 837,56 euros por mês. O rendimento de pessoas com deficiências graves também aumenta na mesma percentagem.

Apoio à eletricidade. A fatura da eletricidade dos agregados familiares que têm um consumo de eletricidade até 25MWh vai manter-se nos níveis idênticos aos de 2022. Para tal, o Estado vai compensar o aumento do preço diretamente no fornecedor, não sobrecarregando as famílias.

Ajudas às Pellets. Os agregados familiares que tenham sistema de aquecimento a pellets, granulado de madeira, vão receber um subsídio para as despesas com este produto quando entregue por camião-sisterna. Às famílias será dada uma compensação financeira de 35%, com uma taxa de redução máxima de 200 euros por tonelada. Contudo, a entrega não deve exceder as cinco toneladas, à exceção das habitações coletivas onde esse limite aumenta até às 10 toneladas.

Quem tem direito ao novo apoio de 240 euros em Portugal? A 23 de dezembro o governo português vai dar um novo apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, para pagar as "despesas acrescidas".

Energias renováveis. O Estado irá ajudar as famílias que investem em energias renováveis. O apoio na substituição de uma caldeira de combustíveis fósseis por energias renováveis vai aumentar de 30% para 50%. Será também atribuído um bónus de 25% no apoio financeiro para a instalação de painéis fotovoltaicos e medidas de eficiência energética.

Veículos elétricos. O estado desbloqueou 15 milhões de euros para ajudar no aumento dos custos do recarregamento dos veículos elétricos.

Informação baseada no artigo original publicado no Virgule.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.