Conheça os desvios da A1 e A3 no fim de semana

Redação A circulação rodoviária vai ser condicionada devido a duas intervenções nas autoestradas.

A Administração de Pontes e Estradas vai implementar duas rotas de desvio nas autoestradas do Luxemburgo no fim de semana, devido à realização de trabalhos de construção e requalificação no pavimento da A1 e da A3.

Na A1, está prevista a reparação da camada de desgaste da estrada entre os cruzamentos de Flaxweiler e Potaschberg, que deverá ter início na noite desta sexta-feira, com o corte da via por volta das 21h, e será concluída na manhã de segunda-feira, por volta das 6h.

Imagem: DR

Segundo o Virgule, o troço da A1 em direção a Trier que fica entre os dois cruzamentos será fechado durante a intervenção, sendo o tráfego desviado de Flaxweiler pela CR142 e da N1 para o cruzamento de Potaschberg.

Paralelamente, a obra de alargamento da A3 vai obrigar à perfuração geológica na interseção de Bettembourg a partir das 7h de sábado, intervenção que decorrerá até às 18h de domingo.

Neste caso, no sentido Luxemburgo-Metz, a rampa da A3 para a A13 (sentido de Schengen) será fechada ao trânsito. Este será desviado a partir da interseção de Bettembourg através da A3, cruzamento Dudelange-Centro, A3 e interseção de Bettembourg, segundo o plano abaixo.

Imagem: DR

O Virgule recorda outros desvios em vigor:

Em Capellen, a estrada nacional N6 (Estrada de Arlon) está fechada ao tráfego em ambos os sentidos. Os trabalhos estão também a ser realizados na rue du Kiem. O desvio passa pela CR103 e CR109;

Em Esch-Belval, o túnel de Micheville que liga o Luxemburgo e a França está fechado até ao final de maio.

Na A1, em direção a Trier, o cruzamento Senningerberg (aeroporto) está fechado até 2024.

