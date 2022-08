Em 2021, cerca de 80 sítios que acolhem castores foram detectados no Luxemburgo. Laurent Schley, biólogo e vice-director da Administração da natureza e das florestas, leva-nos a observar estes animais particulares nas margens do Sûre.

Natureza

Conheça os castores que vivem no Luxemburgo

Sibila LIND Em 2021, cerca de 80 sítios que acolhem castores foram detectados no Luxemburgo. Laurent Schley, biólogo e vice-director da Administração da natureza e das florestas, leva-nos a observar estes animais particulares nas margens do Sûre.

Cinco castores, incluindo dois jovens, foram fotografados pelo nosso fotógrafo, a uma distância discreta, nas margens do Sûre. A região do lago da barragem é, juntamente com o Alzette, o Eisch e o Attert, um dos habitats mais importantes para os roedores no Luxemburgo.

O Luxemburgo tem cerca de 80 sítios onde habitam castores. Créditos: Administration de la nature

A Administração da natureza espera que a população de castores continue a crescer no país. Isto é positivo, uma vez que os habitats aquáticos e as espécies animais e vegetais que deles dependem irão beneficiar, explica o perito Laurent Schley da Administração da natureza.

5 Foto: Sibila Lind

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind

