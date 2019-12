Saiba quanto ganham os diferentes profissionais do setor que é responsável por 36% do PIB do Luxemburgo.

Conheça os altos salários pagos no centro financeiro

O centro financeiro do Luxemburgo é o maior da Europa, nele estão instalados 144 bancos internacionais, mais de 850 empresas promotoras de fundos, 320 seguradoras entre tantas outras ligadas à banca e às finanças como as de investimentos ou de capitais de risco ou empresas de consultadoria.



Este é um setor privilegiado basta pensar que só o centro financeiro é responsável por 36% do Produto Interno Bruto Nacional (PIB). E a tendência é para crescer.

Uma informação que consta do relatório ‘Salary Guide 2020’ publicado pela empresa de recrutamento Robert Half e que revela os salários que se pagam nas várias áreas do centro financeiro do Grão-Ducado.

Ali, os ordenados são, em média, 10% a 20% superiores aos ordenados recebidos no setor da indústria ou serviços.

Salários dos diretores

Comecemos pelos cargos de topo. Aqui um CFO, diretor financeiro mais experiente ganha 140 mil euros anuais. 75% destes profissionais ganham 120 mil euros e os que recém-promovidos 85 mil euros, revela o documento da Robert Half, citado pela edição alemã do Wort.

Um Finance Manager com anos de carreira aufere 115 mil euros anuais de salário, mas a maioria leva para casa 105 mil euros. Quem está a começar a profissão recebe 82 mil euros.

De salientar que todas as regalias acordadas entre empresa e profissional como ajudas de custos, bónus ou outros benefícios não estão incluídos nestes montantes, sendo adicionados a estes valores. O mesmo se aplica a todos os outros ordenados revelados pelo relatório.

Quem ganha entre 35 mil a 98 mil euros

Já entre os operacionais, o ordenado anual mais alto de um accountant é de 54 mil euros, recebendo 48 mil euros, 75% destes profissionais, e o mais baixo é de 35 mil euros.

Já um senior accountant ganha entre 55 mil euros a 77 mil euros, a maioria aufere 70 mil euros.

Para os controller, os salários variam entre os 62 mil euros e os 98 mil euros, ganhando a maioria 86 mil euros (75%).

Os auditores mais experientes recebem anualmente 65 mil euros. A maioria recebe 52 mil euros (75%), e os em início de carreira 38 mil euros.

Falta de trabalhadores qualificados

Apesar dos salários apetecíveis o relatório da Robert Half, citado pelo Wort, revela que o mercado de trabalho do Luxemburgo debate-se com falta de trabalhadores qualificados.

"O Luxemburgo continua a ser um centro financeiro central e existem apenas alguns talentos no país e nos países vizinhos", declara ao Wort Joël Poilvache, diretor da filial do Luxemburgo.

De acordo com as estatísticas nacionais 58% dos trabalhadores do centro financeiro do Grão-Ducado são transfronteiriços ou imigrantes.

