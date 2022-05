O Conselho de Ministros deu recentemente luz verde ao financiamento por parte do Estado dos trabalhos de construção do novo hospital. Obra tem um custo estimado de mais de 820 mil euros. Abertura está prevista para 2028.

Luxemburgo 3 2 min.

2028

Novo Centro Hospitalar do Luxemburgo: um edifício à prova de pandemia

Catarina OSÓRIO O Conselho de Ministros deu recentemente luz verde ao financiamento por parte do Estado dos trabalhos de construção do novo hospital. Obra tem um custo estimado de mais de 820 mil euros. Abertura está prevista para 2028.

Esta terça-feira foi dado mais um passo para o arranque das obras do novo Centro Hospital do Luxemburgo (CHL). A obra de grande envergadura foi apresentada com mais detalhe pela comissão parlamentar da Saúde e do Desporto em conferência de imprensa. Integra o "conceito de pandemia", que permite que o edifício se adapte em situações de crise sanitária, como a recente pandemia da covid-19.

Com mais de 54 mil metros quadrados, o novo edifício ficará situado no local da antiga maternidade, ao longo da route de Arlon entre Val Fleuri e a rue Federspiel. No total, terá um custo de cerca de 821 mil euros, dos quais cerca de 556 mil sairão dos cofres públicos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Ilustração: 4bund Planungsgemeinschaft

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ilustração: 4bund Planungsgemeinschaft Ilustração: 4bund Planungsgemeinschaft Ilustração: 4bund Planungsgemeinschaft

Vai agrupar num único local, todas as atividades clínicas atualmente distribuídas pelos dois locais CHL Centro e CHL de Esch, bem como o Instituto Nacional de Cirurgia Cardíaca e Cardiologia Intervencionista (INCCI).

De acordo com os planos de construção, o novo edifício terá ligação direta por um passadiço ao atual CHL da capital. Segundo o Governo será um "hospital com um toque humano", centrado no paciente e no seu bem-estar com a integração das tecnologias digitais "para melhor servir os pacientes e o pessoal".

Depois da crise da covid-19, que pôs à prova a resiliência do sistema de saúde luxemburguês, o novo edifício quer antecipar e combater os erros do passado. Durante a fase de desenho, que coincidiu com a pandemia, "o feedback deste período vivido pelas equipas hospitalares pôde ser integrado no projeto sob a forma de um 'conceito pandémico'. O objetivo é permitir à CHL ser totalmente eficiente se, no futuro, passar por uma crise de saúde semelhante", assegura o Executivo na informação divulgada esta terça-feira.

O início das obras está previsto para o quarto trimestre de 2022, após a votação da lei de financiamento. De acordo com o calendário atual o novo hospital estará em funcionamento até ao final de 2028.

O novo hospital em números:

Orçamento total: 820.960.000 euros incluindo IVA

Área útil: 54,158 metros quadrados

Edifício com 12 andares (incluindo 3 subterrâneos e 1 andar técnico)

474 camas (incluindo 20 camas do INCCI)

378 quartos (67% quartos individuais)

78 lugares hospitalares de dia

18 salas de operações (15 salas da CHL e 3 salas de operações INCCI)

6 salas de endoscopia

Serviço de emergência adulto com capacidade para 315 doentes/dia

2 heliportos

Parque de estacionamento subterrâneo com 427 lugares

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.