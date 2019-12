A partir de dezembro de 2020, o Tram chegará à Gare do Luxemburgo com um elétrico a passar, cada três minutos, durante as horas de ponta.

Conheça as obras que vão inaugurar em 2020 no Luxemburgo

2020 será o ano da conclusão de uma série de grandes projetos no Luxemburgo, incluindo o novo estádio e o Tram, metro de superfície, para a estação da Gare do Luxemburgo.

Também um novo parque na estação da Luxepo em Kirchberg será inaugurado no final do próximo ano. A data de abertura deste estacionamento, que terá capacidade para 500 carros, ainda não foi definida.

A viagem da Luxexpo à Gare de Luxembourg demorará em média 25 minutos.

O desenvolvimento da rede de Tram provocará novas alterações no tráfego rodoviário. A conclusão do projeto está prevista para o final do ano.

A construção do novo estádio de futebol e rúgbi também deverá estar concluída em 2020. Com uma superfície de 25.000 metros quadrados, este estádio terá capacidade para 10.000 espectadores. O seu custo inicial foi estimado entre 30 e 35 milhões de euros. No final, a nova infraestrutura desportiva deverá custar quase 80 milhões de euros.