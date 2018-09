O ano letivo que agora começa traz algumas novidades, desde mais escolas internacionais públicas a livros escolares gratuitos para os alunos do secundário.

Conheça as novidades do novo ano letivo

O ano letivo que agora começa traz algumas novidades, desde mais escolas internacionais públicas a livros escolares gratuitos para os alunos do secundário.





Manuais gratuitos para alunos do secundário

Os alunos do ensino secundário no Luxemburgo passaram a ter direito a manuais escolares gratuitos a partir deste novo ano letivo. Até agora apenas os alunos do primeiro ciclo luxemburguês tinham direito aos manuais escolares obrigatórios gratuitos, mas em outubro do ano passado, o apoio foi alargado a todos os alunos do ensino secundário e técnico-profissional. Isto é válido para o sistema de educação público, escolas internacionais, e liceus privados com programa curricular do ensino público, como a Escola Internacional de Differdange e de Esch-sur-Alzette. A medida já foi contabilizada pelo ministro da Educação, Claude Meisch: no total o custo para o Estado é de 16 milhões de euros. Por sua vez, as famílias podem poupar entre 300 a 400 euros.

Mais escolas públicas internacionais

O novo ano terá também mais oferta de escolas públicas internacionais. É o caso da Escola Internacional de Mondorf-les-Bains (EIMLB) que foi hoje inaugurarada e vai contar com 75 alunos. Há ainda o novo liceu Edward-Steichen em Clervaux, que arranca com 183 alunos.

Mais apoios para alunos com necessidades específicas

Vão entrar em funções novos centros de competências para prestar apoio a alunos com necessidades específicas. Foram contratados mais 220 professores para este efeito. No total serão três centros que se destinam a apoiar alunos com problemas no comportamento, com dificuldades de aprendizagem, mas também os considerados sobredotados. A curto-prazo, o objetivo é colocar em funcionamento seis centros de apoio.