A partir de 16 de setembro, as linhas de autocarros da cidade do Luxemburgo (AVL) vão estar sujeitas a algumas alterações: mudanças de horário, extensão ou remoção de algumas linhas e mudanças de trajeto.

Luxemburgo 3 min.

Conheça as mudanças na rede de autocarros da capital

Henrique DE BURGO As alterações visam uma melhor adaptação aos atuais projetos, como a nova estação intermodal da Place de l'Etoile, a nova faixa de rodagem de autocarro na avenida Grande-Duchesse Charlotte ou a extensão das obras do elétrico no centro da cidade.

A partir de 16 de setembro, as linhas de autocarros da cidade do Luxemburgo (AVL) vão começar a sofrer, progressivamente, algumas alterações: mudanças de horário, extensão ou remoção de algumas linhas e mudanças de trajeto. Mas as maiores alterações serão em outubro.



Estas são as novidades:

A partir de 15 de outubro de 2018, vão ser removidas a faixa de autocarros que dá acesso à capital (Place de l'Etoile em direção ao boulevard Royal) e as paragens Charlys Gare e Royal, na avenue Emile Reuter.

Com a nova estação intermodal da Place de l'Étoile, o trajeto das linhas 21, 22 e 28 vai ser desviado para o boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Avenue Monterey e o boulevard Royal.

As linhas 8 e 12 vão também passar a circular pelo Boulevard Grande-Duchesse Charlotte e Avenue Monterey (nova paragem Monterey 3, junto ao parque Edmond Klein), seguindo pelo Boulevard Prince Henri (nova paragem Amélie, na esquina com Avenue Amélie) e em direção à Avenue de la Porte-Neuve.

A linha 21 passa a ter como terminal o Park & Ride Lux-Sud em vez da Cloche d'Or, enquanto a linha 22 passa a ter como terminal a Cloche d'Or (paragem William Kroll).

Na nova estação intermodal da Place de l'Étoile, os passageiros das linhas regionais RGTR e do elétrico vão poder fazer a ligação com as linhas 21, 22, 28 e 31, em direção à gare da cidade do Luxemburgo, a cada três a quatro minutos.

A linha 29 vai ser alargada e vai circular a partir da paragem Ronnebësch (ao lado do Cactus de Howald), passando pelo Boulevad Raiffeisen, bairro Cloche d'Or e com terminal na paragem Guillaume Kroll (em vez do P+R Lux-Sud).

Com a extensão da linha 29, o atual trajeto da linha 26 (Howald Peternelchen - Guillaume Kroll) vai deixar de existir.

A linha 23 vai ser estendida de Gasperich a Bonnevoie, passando pelo Boulevard Kockelscheuer e Rangwee. O atual terminal (François Hogenberg) da linha 23 vai ser substituído pela paragem do Liceu Técnico de Bonnevoie.

A nova estação intermodal da Place de l'Étoile vai ajudar a revolucionar a circulação dos autocarros na capital. Foto: Pierre Matgé

Mudanças secundárias na rede AVL

A circulação da linha 17 vai ser estendida aos sábados e domingos com abertura no domingo. Reforços nas linhas 1 e 22 aos sábados e nos domingos em que as lojas estiverem abertas (ouverture dominicale).

O horário da linha 21 vai ser ampliado e vai oferecer melhores ligações à zona de Gasperich durante os fins de semana.

A linha 23 vai circular aos domingos até à paragem Henri Dunant, em Beggen.

A linha 20 passa a ter um novo trajeto, entre Weimershof e o hospital de Kirchberg. O itinerário vai percorrer a rue des Labours e o Boulevard Pierre Werner, seguindo pela rue Edward Steichen (paragem do hospital de Kirchberg), rue Alphonse Weicker, rumo ao terminal Chambre des Métiers.

Na nova estação intermodal Cents-Hamm, que vai ser inaugurada a 23 de setembro, os trajetos das linhas 7, 20, 25 e 29 vão ser adaptados, passando agora pela nova ponte dos CFL. As novas paragens junto à ponte e ao vale de Hamm vão permitir uma fácil ligação entre o comboio e as linhas das redes AVL e RGTR.

A atual linha 31 (Reckenthal - Centre Gare - Verlorenkost - Howald) vai ser substituída pela nova linha 31 (Reckenthal - Estação Central e vice-versa) e uma nova linha 32 (Howald - Bonnevoie – centro da cidade e vice-versa).

Com a supressão da paragem Verlorenkost, da atual linha 31, a área habitacional circundante vai ser servida pela linha 7 (a linha regional 70 já passa naquela área desde julho 2018).

Uma nova linha 33 vai ligar, entre as horas de ponta, Kirchberg (Poutty Stein) e a zona de escritórios de Strassen (Primeurs). Esta linha vai substituir alguns autocarros da linha regional 222, que fazem atualmente parte deste trajeto.

Foto: Guy Jallay

As alterações foram já afixadas em todas as paragens de autocarros. Os interessados poderão também consultar as mudanças no site vdl.lu, através da aplicação móvel cityapp ou ainda pelo telefone 4796-2975 (serviço de autocarros AVL), entre as 7h30 e as 22h.