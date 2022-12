O Estado tem uma extensa rede de medidas sociais específicas e subsídios para apoiar indivíduos e famílias. No entanto, algumas destas medidas não são bem conhecidas.

Conheça as ajudas, prémios e subsídios disponíveis no Luxemburgo

É fácil perder-se na rede densa de medidas sociais, subvenções e subsídios. É legítimo perguntarmo-nos se estas preciosas ajudas chegam de facto àqueles que a elas têm direito. , A presidente da Entente des offices sociaux asbl, Ginette Jones, sublinha numa entrevista ao Luxemburger Wort , por exemplo, que o subsídio de arrendamento não é suficientemente conhecido e também lamenta o facto de os obstáculos burocráticos não facilitarem a vida dos beneficiários de assistência social.



Os dois deputados do LSAP, Mars Di Bartolomeo e Yves Cruchten, fizeram uma pergunta parlamentar sobre a sensibilização para as medidas sociais. Analisaram também o número de beneficiários, as razões da recusa e o custo orçamental estimado.

Facilitar o acesso à habitação

O alojamento continua a ser um tema recorrente. No último estudo Politmonitor, o tema "habitação acessível" é motivo de grande preocupação para 75% dos residentes. "Em 2021, o Estado concedeu 37,812 milhões de euros em ajudas individuais directas", informa o Ministro da Habitação Henri Kox (Déi Gréng), que enumera ajudas tais como "Prémios de aquisição/construção", "Bonificações e bonificações de juros" ou "Bónus para instalações especiais". As famílias com baixos rendimentos que não podem pagar a casa própria, mas que também têm dificuldades em encontrar casas de rendas acessíveis, são assistidas sob a forma de um Subsídio de Arrendamento: no ano passado, foi pago um montante total de 10,59 milhões de euros, dos quais beneficiaram 8.127 famílias. Um ajustamento entrou em vigor em 1ᵉʳ Agosto 2022, que aumentou os subsídios mensais de 187 euros para 260 euros em média por agregado familiar beneficiário.

O número de candidaturas aumentou significativamente em Agosto, 111% (582 candidaturas) e novamente em Setembro (714 candidaturas). Uma nova campanha de sensibilização foi publicitada em Setembro, sublinha Henri Kox, que também menciona o One-Stop Shop para benefícios de habitação em Hollerich, "onde os utilizadores são acompanhados nos seus procedimentos administrativos, financeiros, técnicos e legais relacionados com a habitação". Desde Outubro de 2017, está também em funcionamento um centro de chamadas (número de telefone gratuito 8002 10 10). Em 2021, 78.033 chamadas foram aí recebidas.

Ajudas menos conhecidas na área da Saúde

As pessoas sem recursos que não podem pagar o seu próprio tratamento e que não estão seguradas num sistema de seguro de saúde têm direito a um subsídio. Em 2021, 380 pedidos foram aprovados para 262 pacientes diferentes. 3.067.705 estava disponível para este fim. Em Abril de 2022, foi lançado o projecto-piloto "Universal Health Care Coverage" (CUSS) com acesso ao seguro voluntário de saúde no Centro Conjunto de Segurança Social. A contribuição mensal e os custos dos cuidados de saúde são cobertos pelo Ministério da Saúde.

Em Junho de 2017, foi introduzida uma medida excepcional de ajuda doméstica intensiva para pessoas com, por exemplo, doenças neuromusculares particularmente graves. Até agora, esta assistência tem permitido o atendimento - ininterrupto na maioria dos casos - de sete beneficiários.

Como divulgar informações sobre assistência?

Os serviços sociais e as associações sociais estão cientes das diferentes ajudas, segundo a ministra da Saúde Paulette Lenert (LSAP). A ministra da Família Corinne Cahen (DP) também assegura isto para os benefícios que se enquadram no seu ministério, desde o subsídio de custo de vida até ao bónus energético e ao subsídio de educação (ver caixa). É feita uma distinção entre as prestações sociais pagas pelo Fundo Nacional de Solidariedade, as prestações familiares pagas pela Caisse d'avenir e várias ajudas específicas. "Todas as ajudas são conhecidas dos serviços especializados - serviços sociais, serviços psicossociais, serviços para os idosos", nota a ministro da Família. Promovem-nas aos grupos de pessoas que as podem utilizar. Além disso, são publicados nos respectivos portais de Internet. "A introdução de um novo benefício é geralmente acompanhada por uma campanha publicitária", diz Corinne Cahen, que também menciona a criação de um portal Internet para serviços sociais: apresentar todos os benefícios "de forma clara e precisa", "para que as pessoas possam determinar por si próprias quais os benefícios que podem receber".

Aqui estão alguns dos benefícios concedidos pelo Ministério da Família. Em 2021, 10.701 famílias candidataram-se ao Revis (custo: 195.336.215 euros). 1.523 pedidos foram recusados, por exemplo devido ao não cumprimento do acordo com a ADEM ou porque os limites de rendimento foram excedidos. O rendimento para os deficientes graves (RPGH) foi concedido a 3.148 pessoas ('52.984.343). 71 candidaturas foram recusadas. 560 pessoas receberam um "Adiantamento de manutenção" (uma contribuição financeira a uma pessoa que tem de ser apoiada, custo: 1,864,292 euros). 138 pedidos foram recusados, por exemplo, porque não houve decisão judicial. Foi concedida uma contribuição para o custo de vida nos lares de idosos a 617 pessoas ('8,214,372). O subsídio escolar foi pago 24,637 vezes ('48,336,890). O subsídio de custo de vida foi concedido a 22.430 famílias ('43.523.478). 7.842 pedidos foram recusados porque as condições não foram cumpridas. O subsídio de nascimento foi pago a 7.707 pessoas ('4.469.711). O subsídio especial para crianças deficientes foi pago a 2.113 crianças ('6.258.343). A 31 de Outubro de 2022, 25.403 famílias tinham solicitado o bónus energético (EUR 7.013.788). 6.589 pedidos foram recusados. (SiM)

As medidas tripartidas aplicam-se automaticamente

As primeiras medidas do Acordo Tripartido já estão em vigor, tais como o limite de preço do gás, que irá beneficiar todas as famílias de 1 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2023. A lei correspondente acaba de ser adoptada pela Câmara dos Deputados. O impacto no orçamento do Estado está estimado em cerca de 500 milhões de euros. As pessoas que aquecem com pellets receberão alívio financeiro a partir de Janeiro.

O congelamento dos preços da electricidade doméstica ao seu nível actual para todo o ano 2023 deverá custar 150 milhões de euros, informa o Ministro da Energia Claude Turmes (Déi Gréng). "Estas medidas foram concebidas de modo a que os elegíveis beneficiem automaticamente, sem terem de tomar quaisquer medidas particulares. São também concedidos subsídios ao abrigo do programa de bónus climático para trabalhos de renovação energética, substituição de uma caldeira a combustível fóssil ou instalações fotovoltaicas. "Estes apoios são actualmente muito bem sucedidas. A administração do ambiente está a tomar uma série de medidas para reduzir os tempos de processamento", relata o ministro, que fala de pessoal adicional, externalização de certos serviços e digitalização em grande escala.

