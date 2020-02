Conheça alguns dos YouTubers mais famosos do Luxemburgo

O Contacto foi conhecer 5 jovens que estão a fazer sucesso nesta plataforma de vídeo

Redação O Contacto foi conhecer 5 jovens que estão a fazer sucesso nesta plataforma de vídeo

Um vídeo do canal de YouTube “Jordan se transforme” conseguiu ultrapassar a barreira das 10 milhões de visualizações em todo o mundo. A filmagem da transformação física de Jordan Eramo, que perdeu cerca de 25 quilos em 3 meses, bateu o recorde de visualizações num canal que já conta com mais de cem mil seguidores. Tudo começou porque “queria partilhar a minha perda de peso como forma de me motivar a continuar”, esclarece. Face ao sucesso inesperado do canal decidiu "continuar a publicar vídeos para dar conselhos e ajudar as pessoas que queiram perder peso". Para além disso, como é cozinheiro apresenta dicas de como ter uma alimentação saudável.

Jordan se transforme Foto: DR

Este é apenas um dos canais da plataforma YouTube que está a ganhar cada vez mais seguidores entre os jovens no Luxemburgo. Para perceber como funciona esta nova profissão de YouTuber, o Contacto entrevistou alguns dos mais famosos YouTubers no Luxemburgo.

Sandra Pereira é um dos exemplo. Tem um canal no YouTube sobre artesanato com mais de 190 mil seguidores, o “Sandrartes”: “Desde sempre estive ligada ao mundo das artes e do artesanato e sempre utilizei a internet para publicar e divulgar os meus trabalhos. O YouTube é mais uma forma de partilhar as minhas técnicas de trabalho através da criação de tutoriais. Tudo começou como um novo desafio e tornou-se uma paixão”, esclarece. O seu maior objetivo "é crescer a nível pessoal e profissional". Este trabalho "tem-me trazido oportunidades de aprendizagem, que de outra forma seriam mais difíceis de concretizar", acrescenta. E os resultados ultrapassaram em muito as suas expetativas. Houve uma publicação que chegou a ser vista por mais de dois milhões de pessoas "o que impulsionou o crescimento do meu canal". Depois "é sempre gratificante receber mensagens e comentários de subscritores a quem os meus vídeos foram úteis e saber que os ajudaram de alguma forma", conclui.

Já Katia dos Santos que tem um canal dedicado a viagens Katie Lifefly declara que “sempre quis criar conteúdos para o YouTube, mas nunca tive a coragem de partilhar um vídeo e ainda hoje tenho alguma vergonha de os publicar”. Apesar da timidez o seu canal já conta com cerca de dez mil seguidores. "É uma nova maneira de aprender novas coisas", esclarece. Para além disso tem uma resposta muito positiva dos seus inscritos: "as pessoas dizem que adoram e gostavam de ver mais".





A ex-manequim luxemburguesa Natascha Bintz, que já pousou para algumas das mais famosas marcas de moda, tem o seu canal há cerca de 10 anos. “No começo publicava, apenas, os bastidores dos meus trabalhos de manequim”, explica. Depois da sua participação no reality show "The Game Of Love”, Natascha começou a “postar alguns vídeos da minha participação no programa”.

Para Vanessa Boggea que é autora do canal “Sem Truques” a ideia de criar uma conta no Youtube surgiu depois da “mudança para o Luxemburgo e me deparar com a falta de oportunidades de trabalho na televisão”. Por isso decidiu criar o seu próprio posto de trabalho. “Depois de ver uma YouTuber brasileira que tinha um canal de entrevistas decidi criar o meu próprio canal”, conta Vanessa. O sucesso foi tal que o Sem Truques transformou-se numa rúbrica que faz parte do programa "Bem Vindos" do canal RTP África.

Muitos dos Youtubers são criadores de conteúdo já há algum tempo como revela Sandra Pereira: “o meu primeiro vídeo foi publicado em Fevereiro de 2014, há mais de 6 anos e estava longe de imaginar que o meu canal teria esta evolução e que seria tão apaixonante”. A Katia dos Santos também está “neste meio há já 6 anos”.

Uma profissão que exige muita dedicação

Quase todos os entrevistados trabalham a solo. Sandra Pereira por exemplo faz “tudo sozinha, desde a idealização e produção das peças, gravação dos vídeos até à edição” que implica “imensas horas de trabalho dedicadas a cada vídeo, mas que valem a pena”. Jordan também declara “faço tudo sozinho”.

Alguns YouTubers pedem ajuda em algumas situações como é o caso de Katia e Natascha. Katia conta que “de vez em quando conta com a ajuda de uma amiga”, mas declara que em geral "faz as coisas por conta própria”. Já no caso de Natascha trabalha de vez em quando com uma equipa que a ajuda na produção dos vídeos que necessitam de mais elaboração. Já Vanessa conta com a ajuda do marido na produção de seus vídeos.

A maioria dos Youtubers usam os telefones para fazer as suas filmagens e a edição pois “é mais fácil e prático” como explica Natascha Bintz. Ainda assim há quem prefira fazer uso de uma câmara.

Ainda que fazer vídeos e postar na plataforma seja um hobby há quem os use para se financiar, pois, é possível “rentabilizar o nosso trabalho caso se preencha os requisitos do Youtube” explica Natascha Bintz.

Cada um dos entrevistados quer passar uma mensagem diferente.

Todos eles têm como objetivo motivar as pessoas. Sandra Pereira, por exemplo, explica que “não importa a área, devemos sempre seguir os nossos sonhos, sermos perseverantes e trabalhar com paixão e dedicação”.

Katia expressa o desejo de “que as pessoas se divirtam, experimentem coisas novas e tenham mais coragem de fazer o que gostam”.

Já Natascha diz querer “passar uma atitude positiva, para que as pessoas sejam mais confiantes”.

Para Vanessa Borggea o mais importante é mostrar a rica produção cultural dos Países Africamos de Língua Oficial Portuguesa: "somos grandes criadores de arte, somos fortes e sabemos fazer a diferença, mas, temos voz, e precisamos de mais meios de comunicação".

“Dar a conhecer artistas de talento que não tinham facilidades em divulgar o seu trabalho” é. por isso, um dos objetivos do canal de Vanessa Borggea.

Para Jordan Eramo “a mensagem que quero passar nos meus vídeos é que um grande número de doenças da nossa civilização são facilmente evitáveis se adotarmos uma melhor alimentação”.

Eduina Oliveira





