O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa puderam ver o seu neto à distância.

Conheça a primeira foto do Príncipe Carlos pelo Skype

Redação O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa puderam ver o seu neto à distância.

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa puderam ver o seu neto à distância. Este domingo, no início da tarde, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa receberam uma videochamada da Maternidade do Hospital Grão- Duquesa Charlotte, no Luxemburgo. Do outro lado do ecrã estava o seu neto, o Príncipe Carlos, com apenas algumas horas de idade. Um primeiro encontro virtual, devido à epidemia do coronavírus.

Os novos avós não puderam estar presentes.

A princesa Stephanie do Luxemburgo deu à luz o seu primeiro filho com o herdeiro Grão-Duque Guilherme este domingo, por volta das 5 horas da manhã. "É um dia maravilhoso para a minha mulher e para mim", disse o Grão-Duque Guilherme em frente à maternidade, algumas horas depois de ter sido pai pela primeira vez. "Estamos felizes por partilhá-lo com os nossos compatriotas (...) que esperam há muito tempo por este momento, como nós, sobretudo em tempos talvez mais difíceis para o nosso país, para o nosso povo e para as famílias que não se vêem há muito tempo". "Temos um pensamento especial para todas aquelas famílias que em breve estarão reunidas. Desejo-lhes a mesma felicidade", salientou.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.