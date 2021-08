A "supremacia branca e o patriarcado estão muito vinculados e de muitas formas, há muita sexualização da violência e [nesse dia] pensei que podia ser assassinada, também pensei que me poderiam acontecer outras coisas", disse em entrevista.

Congresso dos EUA

Assalto ao Capitólio. Alexandria Ocasio-Cortez receou ser violada durante invasão

O assalto ao Capitólio dos Estados Unidos aconteceu a seis de janeiro mas ainda é uma memória muito viva para a congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Em entrevista à CNN, revelou como se sentiu nesse dia.

Alexandria referiu que a "supremacia branca e o patriarcado estão muito vinculados e de muitas formas, há muita sexualização da violência e [nesse dia] pensei que podia ser assassinada, também pensei que me poderiam acontecer outras coisas", recordou. Quando o jornalista a questionou se tinha pensado concretamente em violação, a congressista respondeu: "sim, pensei".

Também no início do ano, mas em fevereiro, Ocasio-Cortez revelou nas redes sociais que era uma sobrevivente uma agressão sexual no seu passado, sem adiantar pormenores. Houve quem questionasse se teria sido precisamente durante o assalto ao Capitólio, mas esta garantiu que não.

Ao ser questionada sobre aspirações futuras à Casa Branca, Ocasio-Cortez disse que não pretende fazer projeções a longo prazo, antes pretendendo concentrar-se nos seus atuais compromissos. "Julgo que acontece muito na política, há pessoas que estão tão motivadas para tentar ocupar determinados postos mais altos que deixam de lado a sua luta atual pelas pessoas", refletiu.



Com agências

