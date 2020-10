Os alegados autores do espancamento foram detidos. Na mesma noite, outro desacato acabou com montras partidas.

Confrontos violentos abalam Clausen

"Várias lutas" eclodiram nas ruas de Clausen na noite deste sábado, de acordo com a polícia grã-ducal, chamada a intervir em dois desacatos no bairro da capital.

De acordo com o relatório das autoridades, um homem foi espancado com violência na rua, tendo conseguido escapar com a ajuda de um taxista. Sem especificar quantas pessoas foram detidas, a polícia adianta apenas que as investigações "levaram à detenção" dos autores do ataque cujas motivações também ficam por esclarecer.

Pouco depois, também em Clausen, os agentes foram chamados para solucionar outra quezília num bar que acabou com a montra destruída.

De resto, a última madrugada foi movimentada para a polícia. Além dos distúrbios que abalaram o bairro da capital, um homem, alegadamente alcoolizado, foi retirado do asilo para migrantes em Sanem, depois de ter destruído peças de mobiliário.

Em Weiswampach, outro indivíduo foi levado para a esquadra, depois das autoridades terem separado um outro desentendimento que escalou com violência.

