Confissões da Grã-Duquesa Maria Teresa numa entrevista ao Cubanet

"Um dos desafios da minha vida tem sido a adaptação ao ambiente do meu país adoptivo. A minha expressividade cubana não era a norma no contexto da grande família ducal", revela a Grã-Duquesa Maria Teresa numa entrevista ao site Cubanet. "Assim que cheguei ao Luxemburgo, senti uma necessidade urgente de pertencer plenamente ao país que me acolheu. A primeira coisa que fiz foi aprender luxemburguês", confessa. Pode ler a entrevista original aqui.



Tem uma longa história de cuidado com os necessitados? Lembra-se de ouvir falar sobre estes assuntos na sua família?

O meu pai sempre me disse que na vida, quando se tem muito, tem de se dar muito. Esta é uma lição que nunca vou esquecer. Na minha família, a partir do meu bisavô, muitas pessoas dedicadas fundaram dispensários, hospitais, instituições de caridade e escolas. O meu avô Agustín criou muitas bolsas de estudo para a Universidade de Santo Tomás de Villanueva em Havana; criou a medalha de promoção com o seu próprio nome para aqueles que se graduaram com distinção em qualquer universidade cubana. Amante da música por excelência, também criou a Filarmónica de Havana e, juntamente com a sua esposa, financiou as actividades culturais da Escola Secundária de Vedado.

O seu altruísmo também se estendeu ao campo da cultura, uma vez que o meu tio-avô Eutimio Falla Bonet decidiu restaurar, entre outros monumentos, o altar e toda a igreja da cidade de Remedios, que foi uma das primeiras a ser fundada no início do período colonial em Cuba. Assim como a de Bejucal, na planície de Havana. Sem ir mais longe, o meu tio Víctor Batista Falla dedicou toda a sua vida como exilado a ajudar escritores e intelectuais cubanos, quer criando revistas (Exilio e Escandalar, que foram dirigidas pelo poeta Octavio Armand e publicadas por Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Fernando Savater, Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, Reinaldo Arenas, Lydia Cabrera, Blanca Varela, Ida Vitale, Bryce Echenique, Roland Barthes, entre muitos outros escritores e intelectuais inestimáveis) quando viveu em Nova Iorque, ou uma fabulosa editora chamada Colibrí, em Madrid, em funcionamento até 2013, cujo catálogo é uma referência para estudos académicos sobre questões cubanas. Projectos não rentáveis criados com os seus próprios fundos.

O Grão-Duque Henri do Luxemburgo e Maria Teresa Mestre Bastista, antes do casamento. 1979-Genebra Foto: Coleção privada de LL.AA.RR.

Quando casei com Henri, o herdeiro da coroa luxemburguesa, em 1981, fiquei com o legado Fundação Príncipe Henri - Princesa Maria Teresa, que se dedicava a ajudar pessoas em dificuldades ou com necessidades especiais no meu próprio país. Tinha estudado Ciência Política na Universidade de Genebra, mas sempre foi claro para mim que não estava interessado na política como tal, mas sim no campo humanitário. Sempre quis defender aqueles que não podem ou não sabem como se defender. Esse é o meu ideal.

Quando casei com Henri, percebi que tinha uma posição privilegiada e por isso tornei-me presidente da Fundação Grão-Duque e Grã-Duquesa, como era chamada na altura. Através desta fundação, ajudamos as pessoas necessitadas no Luxemburgo de uma forma directa e eficaz, apoiando-as financeiramente na sua vida quotidiana, nas áreas da saúde, educação e outras. Esta Fundação tem agora o meu nome: María Teresa, e uma das nossas acções actuais é apoiar os refugiados ucranianos que estamos a acolher após o conflito militar naquele país. Naturalmente, deixou de ser uma organização de acção limitada ao Luxemburgo, para atravessar as fronteiras e estar presente em muitos outros lugares do mundo através das suas acções.

Deve ter poucas recordações da sua Cuba natal, mas o seu espanhol é perfeito e sempre falou orgulhosamente da sua família. Como guardou a memória das suas origens?

Nasci em Havana em 1956 e vivi os primeiros anos da minha vida na casa dos meus pais, José Antonio Mestre Álvarez-Tabío e María Teresa Batista Falla. A casa do meu avô, Agustín Batista González de Mendoza, construída em 1915, estava situada na Calle 13, nº 651, esquina B, no bairro de Vedado, em Havana. Todos nós fomos para o exílio em 1960 e vivemos primeiro em Nova Iorque, onde estudei durante um ano na Escola Marymount, e depois na Escola Francesa até 1965. Cuba sempre fez parte da minha casa. O meu pai tinha essa alegria típica cubana e era muito caloroso, inteligente e um grande desportista.

Costumava dizer-me que em Cuba participava em concursos na escola de Belén e também dava aulas a jovens que não tinham dinheiro para ir à escola. Ele tinha sido um campeão de mariposa, um estilo de natação muito difícil. Penso que parte da decisão de mudar, primeiro para Santander (Cantábria) por um curto período de tempo em 1965, e depois para a Suíça, foi que eles queriam dar aos meus dois irmãos e à minha irmã uma educação próxima da europeia. As escolas na Suíça eram muito boas. Estudei brevemente no Instituto Marie-José em Gstaad e depois no Instituto Marie-Thérèse em Genebra, onde estudei até ao final do bacharelato.

Parte da família viveu em Miami e visitou-nos frequentemente na Suíça. A minha avó Nena, por exemplo, passou algum tempo connosco. O meu tio-avô Eutimio (Tito, para nós) veio visitar-nos em Santander e fez longas sestas da tarde. Lembro-me perfeitamente que quando lá estivemos, foi-nos pedido que não fizéssemos qualquer barulho porque "Tito estava a dormir uma sesta". A minha avó, María Teresa, costumava passar horas a falar comigo, a sua neta mais velha, falando-me das suas memórias de Cuba, das celebrações de quinceañera, dos costumes, do seu amor pelo seu país. Ela faleceu em 1973. Uma das memórias de família que tenho é quando costumavam fazer merengues e bater ovos até estarem prontos. O merengue é a madeleine do meu Proust, vejo o merengue e todo o universo cubano e familiar vem à superfície.

Tem uma licenciatura em Ciências Política da Suíça e foi aí, durante os seus estudos, que conheceu Henri, herdeiro do Grão-Ducado do Luxemburgo. Como conseguiu adaptar-se a esta nova vida numa das famílias mais antigas da Europa?

Casanento real no Luxemburgo de S.A.R. Henri e Maria Teresa, em 14 de fevereiro de 1981 Foto: DR





Um dos desafios da minha vida tem sido a adaptação ao ambiente do meu país adoptivo. A minha expressividade cubana não era a norma no contexto da grande família ducal. O meu riso, o meu tom de voz, os meus gestos são genéticos. É preciso lembrar que a família real luxemburguesa está estreitamente relacionada com as famílias reais belga, sueca, norueguesa e dinamarquesa, bem como com a família Orange, nos Países Baixos. Uma das coisas que me distinguiu de outras famílias europeias dominantes foi que não podia contentar-me com o papel passivo de representação, ou seja, cortar fitas e apertar a mão a visitantes distintos. Precisava de manter uma vida normal em que pudesse sair e fazer as minhas compras, ir ao café, ao cinema ou ao teatro com os meus amigos. Comecei a sair livremente, a misturar-me com a população luxemburguesa, e os habitantes locais pareciam estar encantados por eu ir para os mesmos lugares que todos os outros.

Então introduziu grandes mudanças no palácio e no modo de vida do grande ducado?

Não sei se foram grandes mudanças, mas posso dizer que comecei a fazer coisas que nunca tinham sido vistas antes da minha chegada. Deve também lembrar-se que a família Grand Ducal foi uma das primeiras em que o herdeiro de um trono casou com alguém que não pertencia à velha nobreza europeia. O meu marido sempre teve consciência da importância do papel desempenhado pelo cônjuge num reinado e para ele a monarquia sempre foi um casal. Diz frequentemente que sem a sua esposa não poderia ter sido o monarca que é hoje. Outro exemplo que posso mencionar é a educação dos meus cinco filhos: Guillaume, Félix, Louis, Alexandra e Sébastien. Como é sabido, todos os príncipes são educados da mesma forma, como se todos se tornassem monarcas, mas na realidade, apenas um herda o trono e, quando se torna príncipe, os outros desaparecem dos holofotes e até da vida protocolar. Apercebi-me cedo que tinha de resolver este problema antes de ele surgir, e por isso ensinei desde o início aos meus filhos que o seu irmão Guillaume, o nosso mais velho, teria muitos privilégios, mas também uma enorme quantidade de obrigações e deveres impostos pelo seu estatuto de futuro Grão-Duque do Luxemburgo. Hoje em dia, todos os meus filhos, quer sejam trabalhadores independentes ou estudantes universitários, são livres e sabem exactamente qual é a sua posição. Além disso, quando lhes pergunto se desejam enfrentar a vida de compromissos e obrigações do nosso filho mais velho, descubro que eles preferem permanecer na sua situação. A outra grande novidade que introduzi é a minha dedicação, para além dos meus deveres como esposa e mãe de um chefe de estado, a causas humanitárias. Primeiro, através da fundação que herdei em 1981, e depois, após a criação do Stand Speak Rise Up, em 2019.

É claro que não vamos listar tudo o que fez em poucos meses, mas só basta olhar para as suas redes sociais, no Instagram, Facebook, etc., para ver que até agora, em 2022, participou em muitos actos e eventos em que a sua presença é crucial(...) Como consegue fazer tanto e arranjar tempo, mesmo para esta entrevista, no meio de um movimento que você mesmo está a liderar?

Assim que cheguei ao Luxemburgo, senti uma necessidade urgente de pertencer plenamente ao país que me acolheu. A primeira coisa que fiz foi aprender luxemburguês, uma língua que só é falada neste país de cerca de 632.000 habitantes (metade dos quais quando cheguei em 1981), a fim de me integrar plenamente na sua vida. Ciente da importância da Fundação que estava a herdar e do seu carácter crucial para os cidadãos do país, disse a mim próprio que não podia estar satisfeito com o nível nacional, mas que tinha de ir além das nossas fronteiras. Foi assim que me tornei um Embaixador da Boa Vontade da UNESCO em 1997. Devido ao meu envolvimento em causas humanitárias globais, a Universidade Seton Hall (Nova Jersey) concedeu-me a doutoramento Honoris Causa, bem como a Universidade de León na Nicarágua. Intensifiquei as minhas visitas e o meu envolvimento directo em locais onde a UNICEF se destaca no seu trabalho: Nepal, Mali, Tailândia, Bósnia, Laos, Quénia, Senegal, sempre ajudando crianças necessitadas. Criei o projecto "Uma mão estendida" no Burundi para visitar, libertar e reintegrar muitas crianças na prisão que tinham sido sugadas para a espiral de violência e marginalização neste país africano. Em 2006, a representação da Santa Sé nas Nações Unidas atribuiu-me o "Prémio Caminho para a Paz", um prémio atribuído a pessoas que se distinguem no campo humanitário. Isto tornou-me mais consciente e organizei o Fórum Global sobre Deficiências de Aprendizagem em 2016, sabendo que existem razões muito mais profundas para as deficiências de aprendizagem que podemos abordar.

E em 2019, a ideia de fundar o Stand Speak Rise Up! surgiu....

De facto. Tive a oportunidade de assistir a uma conferência no Luxemburgo dada pelo Prémio Nobel da Paz Dr. Denis Mukwege sobre o tema da violação como arma de guerra, e fiquei tão chocado com a situação destas vítimas que esperei até ao fim para lhe perguntar como poderia ajudar. Assim, decidimos organizar um fórum em Março de 2019 no Luxemburgo com a presença de 1.200 pessoas influentes onde 50 mulheres sobreviventes de violações de guerra participariam ao vivo e dariam o seu testemunho. Foi um enorme desafio porque, em geral, estas são pessoas que tendem a ser muito reservadas, precisamente devido ao profundo trauma que sofreram. Testemunhei como vieram de cabeça baixa e fiquei triste por terem de falar do seu passado e dos acontecimentos que tiveram lugar. O Fórum deu-lhes uma voz, libertou-os e actuou como uma catarse. Pude ver como, no final, após cinco horas de trocas, elas mudaram. Abraçámo-nos, muitos de nós chorámos de felicidade, eles tornaram-se pessoas diferentes. Foi depois deste Fórum, em Setembro de 2019, que me ocorreu fundar, juntamente com a Dra. Mukwege e Céline Bardet, advogada do Tribunal Penal Internacional, a associação Stand Speak Rise Up! que hoje reúne três laureadas com o Prémio Nobel da Paz e com a colaboração de Chékéba Hachemi, a primeira diplomata afegã, que é a minha conselheira estratégica. Graças à associação, podemos trabalhar no Sul do Sudão, República Democrática do Congo e Iraque com mulheres do grupo étnico Yezidi em colaboração com a ONG Nadia's Initiative, bem como no Uganda, Bósnia e muitos outros lugares. Estou acompanhado no conselho pelo jornalista francês Stéphane Bern; Chékeba Hachemi, presidente e fundadora da Afghanistan Libre; Céline Bardet, fundadora da We are NOT Weapons of War; Hugues Dewavrin, presidente da La Guilde du Raid; Peter Maurer, Presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha; sociólogo e deputado luxemburguês Charles Margue; escritora francesa Véronique Olmi; doutor e professor Raphaël Pitti; Feride Rushiti, Director Executivo do Centro para a Reabilitação das Vítimas da Tortura no Kosovo; Dr. Frédéric Tissot e professor de sociologia na Universidade de Genebra; e Dr. Gianluca Mourinho. Frédéric Tissot e Bengali Prémio Nobel Professor Muhammad Yunus.

Publicou recentemente um belo livro com o jornalista francês Stéphane Bern intitulado Un Amour souverain, numa edição bilingue (francês e inglês). Porquê este livro?

Antes de mais, devo agradecer a Stéphane Bern que, como sabemos, é um dos jornalistas mais amados em França e um dos mais empenhados no património do seu país. Ele ajudou-me a preparar este livro com o qual Henri e eu estamos a celebrar os nossos 40 anos de casamento. Foi publicado pela editora parisiense Albin Michel e o objectivo era marcar este importante aniversário para nós, mas ao mesmo tempo dizer que a minha história de amor era também com os Luxemburgueses.

É uma secção transversal da minha vida com Henri, antes de nos encontrarmos, após o casamento, celebrado a 14 de Fevereiro de 1981 na Catedral do Luxemburgo, e desde o momento em que deixou de ser herdeiro ao trono para se tornar Grão-Duque do Luxemburgo em 2000. Há muitos testemunhos de pessoas com quem temos trabalhado e que nos têm apoiado durante todos estes anos. Mas também queria terminar com algo sobre as minhas origens, com fotos das nossas duas viagens a Cuba. Tem havido muita confusão por parte de algumas pessoas que escreveram sobre mim e as minhas origens e tentaram ligar os meus antepassados Batista, de origem Camagüeyan e descendentes de Melchor Batista Varona, do século XIX, com os de Fulgencio Batista. De facto, não estamos sequer remotamente relacionados. Os meus antepassados deste apelido já são mencionados na primeira obra literária cubana, o poema épico Espejo de paciência, de Silvestre de Balboa. Conto a história da minha primeira viagem à ilha, em 2002, uma viagem muito pessoal, quando quis mostrar a pelo menos dois dos meus filhos de onde eu vinha, porque sempre me parecera um buraco negro na memória deles, e eles tinham e têm o direito de saber que parte da sua história vem, independentemente de tudo o que aconteceu, deste país onde muitos dos meus antepassados estão enterrados. O meu primo paterno Pedro Álvarez-Tabío Longa foi o nosso guia nesta viagem, já que trabalhou como historiador e editor em Havana.

Há alguma coisa cubana nas suas refeições ou hábitos?

Bem, para além do meu carácter e vontade, em que o meu lado cubano não desapareceu, penso que a capacidade e força para "rebondir ", como dizemos em francês, ou seja, para recomeçar do zero e começar de novo, sempre que o destino ou qualquer outra coisa nos faz tropeçar e temos de reconstruir tudo porque o que tínhamos criado entrou em colapso ou simplesmente já não existe. Gosto mais de feijão preto, "picadillo", "yucca" com "mojo" e "tostones" do que de plátanos maduros fritos (especialidades culinárias cubanas). Os meus pais, no final das suas vidas e pouco depois do meu casamento, mudaram-se para Miami quando já estavam doentes. Antes de falecerem, e bastante jovem de facto, viajei frequentemente para a capital do exílio, o que me permitiu reconectar-me com estes sabores que nos são tão próximos. Tanto que ensinei o cozinheiro do castelo a fazer "picadillo" e, para meu grande deleite, "dulce de leche", mas ao estilo cubano, não ao estilo argentino, que eu também adoro.









